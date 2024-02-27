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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتذكار السيامة الأسقفية الرابع لمطران أبوقرقاص

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اليوم، بالتذكار الرابع للسيامة الأسقفية للأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.

وكان مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك،  قد ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالهريف.

شارك في الصلاة القمص دانيال إسحق، راعي الكنيسة، حيث قدم الأب المطران الذبيحة الإلهية، لتكون الكنيسة دائمًا في نمو، حتى يحل السلام في كل أنحاء العالم.

ضرورة العمل لأجل طعام الحياة الأبدية

وفي كلمة العظة، أكد الأنبا بشارة جودة ضرورة العمل، لأجل طعام الحياة الأبدية (الصلاة والتأمل والجهاد الروحي وممارسة أعمال المحبة والرحمة بطرق ملموسة في واقع الخبرات البشرية).

وأكد راعي الإيبارشية أن جميع ما سبق، يتطلب مسيرة إيمانية، يتم فيها الدخول إلى العمق، لأن طريق القداسة المطلوب السير فيه، هو أن نجسّد الإيمان، في واقع حياتنا اليومية.

زيارة لمديرية أمن المنيا لتقديم التهنئة باقتراب حلول شهر رمضان

كما زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له، مديرية أمن المنيا، وذلك لتقديم التهنئة باقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم الوفد الكنسي كلمات التهاني للقيادات الأمنية بالمحافظة، متمنين لهم التوفيق، لخدمة الأمن، والسلام، كما دار حوار متبادل حول "ضرورة نشر المحبة والإخاء والسلام لأنها رسالة الكنيسة والمجتمع".

من جهة أخرى، زار وفد من كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بالعبور، بقيادة الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة، قسم شرطة ثان العبور، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وحرص الوفد الكنسي على تهنئة المأمور المقدم محمد محيي، والرائد محمد غزال، نائب مأمور القسم، اللذين رحبا بدورهما بوفد الكنيسة الكاثوليكية بالعبور.

وأعرب الأب مينا عن امتنانه لجهود مأمور القسم، ونائبه، وجميع أعضاء الهيئة الشرطية ضباطًا وجنودًا، لجهودهم في حفظ الأمن، والاستقرار، بمدينة العبور، متمنيًا لهم دوام الصحة، والعافية، والسداد في أمانة المسئولية عن الشعب المصري، في هذه الأيام المباركة، لقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأيضًا أيام الصوم المبارك للكنيسة.

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