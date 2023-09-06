الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يشارك في مؤتمر شباب إيبارشية أبوقرقاص

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم، النائب البطريركي في فعاليات مؤتمر شباب الإيبارشية، بدير العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا بشارة، وخلالها ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "شخصية القديس فرنسيس الآسيزي" واختباره في قرار اتباع يسوع، مؤكدًا أنه عاش حياة الشباب وحقق دعوته في نداء "اذهب ورمم كنيستي" عبر حياته الرهبانية .

في السياق، ألقى الأنبا باخوم محاضرة بعنوان "من الاعتمادية الى الحرية"، معددًا طرق الهروب من الواقع التي قد نسلكها، كما أشار الأب المطران إلى علاج الاعتمادية، وكيفية اتخاذ القرارات قرار في حياتنا.

وشجع باخوم الحاضرين على أهمية السعي إلى تحقيق الذات، ثم تم فتح باب المناقشات بينه وبين الشباب، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الترفيهية المتنوعة.

*أنشطة رعوية مكثفة بالكنيسة الكاثوليكية:

شهدت الكنيسة الكاثوليكية خلال الاسبوع الجاري عدة أنشطة رعوية مكثفة ، من بينها  مشاركة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس منح الدرجة الرسائلية للشماس تامر شايب، وذلك برعية القديس فرنسيس، بالرزيقات.

وخلال كلمة العظة، ذكر صاحب النّيافة أن الإكليريكي قد أنهى ست أعوام من دراسته الإكليريكية، وهو حاليًا يقوم بدراسة اللاهوت في الجامعة الحبرية الأوربانيانا، بروما، حيث أنهى العام الثاني، مؤكدًا أن هذه الدّرجة هي الثّانية من الدّرجات الصّغرى.

وتأمل راعي الإيبارشية في الدّعوة الكهنوتية، والإصغاء إلى صوت الله، ودعوته، موضحًا ما هي الدّرجات الصّغرى، والكبرى وعدد كل منهما .

وشجع الأب المطران الأنبا عمانوئيل، أبناء الرّعية على الإصغاء لصّوت الرّوح القدس، للتّمييز، والاختيار بين الدّعوات المختلفة سواء الحياة الزّوجية، أو الكهنوتية، أو الرّهبانية، خاتمًا بكلمات السّيد المسيح: الحصاد كثير، لكن الفعل قليلون.

الأنبا باخوم النائب البطريركى دير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان مؤتمر شباب الإيبارشية علاج الاعتمادية

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس موسي النبى كليم الله

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية بريجيدا موريلو ليسوع

الأكثر قراءة

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

مصر واليونان تتفقان على سرعة تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الرئيس !

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال