الأنبا باخوم يشارك في مؤتمر شباب إيبارشية أبوقرقاص

استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم، النائب البطريركي في فعاليات مؤتمر شباب الإيبارشية، بدير العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا بشارة، وخلالها ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "شخصية القديس فرنسيس الآسيزي" واختباره في قرار اتباع يسوع، مؤكدًا أنه عاش حياة الشباب وحقق دعوته في نداء "اذهب ورمم كنيستي" عبر حياته الرهبانية .

في السياق، ألقى الأنبا باخوم محاضرة بعنوان "من الاعتمادية الى الحرية"، معددًا طرق الهروب من الواقع التي قد نسلكها، كما أشار الأب المطران إلى علاج الاعتمادية، وكيفية اتخاذ القرارات قرار في حياتنا.

وشجع باخوم الحاضرين على أهمية السعي إلى تحقيق الذات، ثم تم فتح باب المناقشات بينه وبين الشباب، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الترفيهية المتنوعة.

*أنشطة رعوية مكثفة بالكنيسة الكاثوليكية:

شهدت الكنيسة الكاثوليكية خلال الاسبوع الجاري عدة أنشطة رعوية مكثفة ، من بينها مشاركة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس منح الدرجة الرسائلية للشماس تامر شايب، وذلك برعية القديس فرنسيس، بالرزيقات.

وخلال كلمة العظة، ذكر صاحب النّيافة أن الإكليريكي قد أنهى ست أعوام من دراسته الإكليريكية، وهو حاليًا يقوم بدراسة اللاهوت في الجامعة الحبرية الأوربانيانا، بروما، حيث أنهى العام الثاني، مؤكدًا أن هذه الدّرجة هي الثّانية من الدّرجات الصّغرى.

وتأمل راعي الإيبارشية في الدّعوة الكهنوتية، والإصغاء إلى صوت الله، ودعوته، موضحًا ما هي الدّرجات الصّغرى، والكبرى وعدد كل منهما .

وشجع الأب المطران الأنبا عمانوئيل، أبناء الرّعية على الإصغاء لصّوت الرّوح القدس، للتّمييز، والاختيار بين الدّعوات المختلفة سواء الحياة الزّوجية، أو الكهنوتية، أو الرّهبانية، خاتمًا بكلمات السّيد المسيح: الحصاد كثير، لكن الفعل قليلون.