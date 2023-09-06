الأنبا بشارة جودة يترأس مؤتمر الشباب الإيبارشي بالمقطم

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الإيبارشى بالمقطم.

إذ ترأس الأنبا بشارة جودة صلاة القداس الإلهي وألقى العظة والتي تحدث فيها عن «شخصية القديس فرنسيس الاسيزي واختباره فى قرار اتباع الله»، موضحًا أن القديس فرنسيس كشخصية عاش حياة الشباب.



وتخلل البرنامج فقرات ترانيم وعمل مجموعات، كما قدم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركى محاضرة موضوعها عن «الشباب وحياة الاعتمادية»، تطرق فيها إلى طرق الهروب من الواقع بالإدمان عبر المخدرات - سجائر - كحوليات، وتصرف وسلوك وبعض الصفات العامة للأشخاص الاعتماديين، وعلاج الاعتمادية وكيفية أخذ قرار فى حياتي والسعي في تحقيق الذات.



"مسابقة سفر راعوث".. اجتماع أسرة رواد فرح وعطاء بكنيسة العذراء بشبرا





ومن جهته أقيم اجتماع أسرة رواد فرح وعطاء بكنيسة السيدة العذراء بشبرا، بمشاركة مسؤولي وأعضاء الخدمة، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية.



تضمن اللقاء شرح مسابقة سفر راعوث، ضمن المهرجان السنوي لأسرة فرح وعطاء، حيث كلفت الأسرة المركزية لفرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، خدام رواد فرح وعطاء بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، بوضع موضوع، وأسئلة هذه المسابقة، بالتنسيق مع الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

"الإصغاء إلى صوت الله ودعوته".. الأنبا عمانوئيل يمنح الدرجة الرسائلية للشماس تامر شايب



وترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الرسائلية للشماس تامر شايب، وذلك برعية القديس فرنسيس، بالرزيقات.



وخلال كلمة العظة، ذكر صاحب النّيافة أن الإكليريكي قد أنهى ست أعوام من دراسته الإكليريكية، وهو حاليًا يقوم بدراسة اللاهوت في الجامعة الحبرية الأوربانيانا، بروما، حيث أنهى العام الثاني، مؤكدًا أن هذه الدّرجة هي الثّانية من الدّرجات الصّغرى.



وتأمل راعي الإيبارشية في الدّعوة الكهنوتية، والإصغاء إلى صوت الله ودعوته، موضحًا الدرجات الصغرى والكبرى وعدد كل منهما.



وشجع الأب المطران أبناء الرعية على الإصغاء لصوت الرّوح القدس، للتمييز، والاختيار بين الدعوات المختلفة سواء الحياة الزوجية، أو الكهنوتية، أو الرهبانية، خاتمًا بكلمات السيد المسيح: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون.