الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بشارة يترأس افتتاح مؤتمر الشباب لإيبارشية أبوقر قاص

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

افتتح الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقر قاص للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الشباب الإيبارشي بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الأب يوسف عادل مسئول لجنة الشباب ومشاركة الأب بطرس خلف والشمامسة الإكليريكيين والراهبات.

جاء  المؤتمر تحت شعار «SAY NO»، وبدأ اليوم بصلاة الافتتاح القي الاب يوسف عادل كلمة ترحيب بالحاضرين كما اكد علي اهداف المؤتمر والاستفادة من المحاضرين المتميزين، ثم كلمة الأنبا بشارة حول كلمة قول No للأشياء التي لا تبني حياتك . اهرب من كل ما يعطل تقدمك وبناء شخصيتك . انطلق نحو الحياة الأفضل. اقترب الي الله  وادخل للعمق. 

ومن جانبه قدم الأب جوزيف الكرملي اللقاء الأول  حول العلاقات المشبوه والمشوهة في حياتك الشباب التي تعطل بناء الشخصية الناضجة والمتزنة، تخلل البرنامج زيارة مستشفي ٥٧، بهدف التضامن مع المتالمين والصلاة من أجلهم، كما تخلل البرنامج فقرات ترانيم وتسابيح.

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"الخلاص".. ندوة إعمال العقل في الدين بإيبارشية سوهاج
 

على جانب آخر، تحت رعاية الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظمت خدمة الشباب بالإيبارشية، ندوة إعمال العقل في الدين، تحت عنوان "الخلاص"، وذلك بمقر البطرخانة، بطهطا.
وفي اليوم الأول، التقى الأب المطران شباب الإيبارشية، حيث حاضر الشباب في هذه الندوة الأب جوزيف منير، مدرس العقيدة، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.
تضمنت الندوة عددًا من الموضوعات منها: تعريف الخلاص في الكتاب المقدس في العهدين القديم، والجديد، الذبيحة والكفارة، الخلاص في يسوع المسيح، شمولية الخلاص، الخطية، والخلاص منها: الفداء والعدالة الإلهية، موت المسيح وصليبه، خلاص غير المؤمنين، بالإضافة إلى خلاص العذراء مريم.

وتتأهب كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر للأحتفال بعيد العذراء مريم وميلادها، إذ تشهد جميع الكنائس صلوات القداس الإلهي احتفالاً بعيد العذراء مريم.

الانبا بشارة جودة لأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص للأقباط الكاثوليك مطران ايبارشية ابوقرقاص للأقباط الكاثوليك مؤتمر الشباب الايبارشي بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص للأقباط الكاثوليك بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم

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