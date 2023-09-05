الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية القديس يوسف بالغردقة

الانبا عمانوئيل
الانبا عمانوئيل

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،  قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية القديس يوسف، بالغردقة.

شارك في الصلاة القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي الكنيسة، والأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية سابقًا، والدارس لماجيستير القانون الكنسي، بروما حاليًا، وراهبات قلب يسوع المصريات.  

 وصايا وأسرار الكنيسة


وخلال العظة، دار حوار أبوي بين المطران، والمحتفى بهم حول "وصايا الكنيسة وأسرار الكنيسة"، وأهميتها في حياتنا الشّخصية، وأظهر أبناء وبنات المناولة الأولى وعيهم الكبير، من خلال معرفة مفاعيل كل سر من أسرار الكنيسة.

واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم، من قبل راعي الإيبارشية، الذي عبر عن امتنانه للقائمين على اليوم، بالإضافة إلى تقديم الشكر لجميع الخدام، لمجهوداتهم المبذولة، خلال الصيف الحالي.

مطران المنيا يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أم المعونة الدائمة

في سياق متصل، كان الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

ومنح درجتي المرتل، والقارئ لبعض شمامسة الكنيسة، حيث شارك في الصلاة الأب الراعي، القمص أنطونيوس نان، وألقى الأنبا باسيليوس عظة الاحتفال بعنوان "سماع ومعايشة كلمة الله وممارستها في الحياة".

وفي نهاية القداس الإلهي، تم توزيع الشهادات التذكارية على الشمامسة المحتفل بهم، من قبل راعي الإيبارشية، الذي كرم أيضًا مختلف خدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع الأب المطران بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأنبا باسيليوس لأبنائه وبناته أهمية حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
 

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