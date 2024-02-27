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الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد أعمال البدء في كنيسة زهراء المنيا الجديدة

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد صباح اليوم، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعمال البدء في كنيسة زهراء المنيا الجديدة.

وتعرف الأب المطران على آخر مستجدات عمليات البناء، كما قدم كلمات التشجيع للعاملين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل بإخلاص، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.

كما أجرى الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، زيارة تفقدية لكنيسة جديدة، بمدينة العاشر من رمضان، حيث اطمئن راعي الإيبارشية على أعمال بناء، وتشييد الكنيسة.

الجدير بالذكر أن هذه الكنيسة، كان قد تم وضع حجر الأساس لها، في عهد نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية آنذاك.

وايضا ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالهريف.

شارك في الصلاة القمص دانيال إسحق، راعي الكنيسة، حيث قدم الأب المطران الذبيحة الإلهية، لتكون الكنيسة دائمًا في نمو، حتى يحل السلام في كافة أنحاء العالم.

وفي كلمة العظة، أكد صاحب النيافة ضرورة العمل، لأجل طعام الحياة الأبدية (الصلاة والتأمل والجهاد الروحي وممارسة أعمال المحبة والرحمة بطرق ملموسة في واقع الخبرات البشرية).

وأكد راعي الإيبارشية أن جميع ما سبق، يتطلب مسيرة إيمانية، يتم فيها الدخول إلى العمق، لأن طريق القداسة المطلوب السير فيه، هو أن نجسّد الإيمان، في واقع حياتنا اليومية.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك باسيليوس فوزي مطران المنيا

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