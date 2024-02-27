الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الأنبا بولا يجري زيارة تفقدية لكنيسة جديدة بالعاشر من رمضان

الأنبا بولا
الأنبا بولا

أجرى نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، زيارة تفقدية لكنيسة جديدة، بمدينة العاشر من رمضان، حيث اطمئن راعي الإيبارشية على أعمال بناء، وتشييد الكنيسة.

الجدير بالذكر أن هذه الكنيسة، كان قد تم وضع حجر الأساس لها، في عهد نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية آنذاك.

والتقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، شعب كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالمخالفة، في الاجتماع العام بالرعية، بمشاركة الأب أبانوب كرمي، راعي الكنيسة.

وفي كلمته، تحدث صاحب النيافة حول "العائلة المسيحية ودورها في تربية الأبناء"، حيث بدأ حديثه عن تأسيس العائلة المبني على القاعدة الأساسية وهي الحب، والصلاة، على مثال العائلة المقدسة، مستندًا على الآيات الكتابية اثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، وتناول الأب المطران بعض الأمثلة من الكتاب الذين عاشوا الحب الزوجي إبراهيم، وإسحق، ويعقوب.

وأضاف راعي الإيبارشية: إن العائلة هى كنيسة مصغرة شارحًا ما هي الكنيسة بقوله يشّبه الآباء القديسون الكنيسة بالقمر، تستمد نورها من الشمس الإلهية، وتنير ليالي الناس، هي آية تهدي الناس إلى الله. عليها أن تظل مشعّة في مسيرتها، لتظهر دومًا الجمال الإلهي.

وتابع نيافة المطران: فرسالتها إذن هي انعكاس حياة الثالوث في الخليقة، وتجسد المسيح في الكون، هي مثل المسيح الإله الإنسان، الذي يلتقي فيه الله بالإنسان، والإنسان بالله. 

وايضا تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم الاجتماع الأول لخدام أنشطة كنيسة مار جرجس، بأشمون (التربية الدينية، الأسرة، وجنود مريم)، عقب تولي الأب جورج وديع، خدمة رعاية الكنيسة.

وخلال اللقاء، نوقشت الرؤية المستقبلية، خلال الفترة المقبلة، للأنشطة الرعوية، بالإضافة إلى اختيار مسؤول لكل نشاط خدمي، كما تم معرفة، وتقسيم مهام، ومواعيد الخدمات بالرعية.

الأنبا بولا شفيق الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها بولا شفيق نيافة الأنبا بولا شفيق

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