الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

فى عهد السيسى.. الدولة تمنح الأقباط كنيسة جديدة فى 15 مايو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث للأقباط الأرثوذكس، بمدينة زهور 15 مايو، صدور قرار إنشاء كنيسة العذراء والبابا كيرلس السادس في نفس المنطقة، والتي تتبع إيبارشية حلوان والمعصرة.

وعلق على صدور قرار الإنشاء بقوله: نفخر أن هذا تم في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني وهو الداعم والمشجع لنا وفي حبرية أبينا المحبوب نيافة الأنبا بيسنتي المعين لنا والمصلي لأجلنا.. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد وأوفي الوعد فقد استلمنا أرض هذه الكنيسة بعد إعادة انتخاب فخامته بأيام قليلة.

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وأضاف: "نتقدم بالشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 15 مايو رئيسًا ونوابًا ومعاونين ومديرين وأفرادًا، وإلى مجلس أمناء مدينة ١٥ مايو، كما نتقدم بالشكر إلى جيش مصر الباسل وجميع أجهزة وزارة الداخلية ومكتب الأمن الوطني والمباحث وقسم شرطة 15 مايو، وحزب مستقبل وطن.

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وتابع: هذه الكنيسة لها قصة طويلة تستحق أن نخصص لها كتابًا في المستقبل ولكن الآن قد حان وقت العمل وتنفيذ المحتوى المتميز لهذا الصرح الروحي الجديد ليخدم الوطن وشعبنا الطيب.. مبروك للكنيسة القبطية وشعبها ولكل المصريين هذا الصرح الجديد.. لقد استلمنا أرض هذه الكنيسة.. شكرا يا مصر على هدية العام الجديد".

طوب أحمر 

ووثق القس اثناسيوس مراحل البناء إذ قال: شكرًا لك يا رب الرب بدأ معنا ولن يتركنا أول طوب أحمر في رحلة بناء الكنيسة.. حيث تم تجهيز مقر مؤقت بمساعدة جهاز المدينة، وإدخال الكهرباء، وجار إدخال المياه وتم سداد الرسوم، وعمل دورات مياه، وجاريعمل مكان مؤقت للصلاة، كما تم إعداد الرسوم الهندسية، وجار استخراج رخصة بناء السور، وتم تشكيل خدمة جمع التبرعات وتعيين العاملين.

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بدء اعمال الحفر

كما بدأت أعمال الحفر في الكنيسة فعليًا، إذ قال القس المسؤول: بدأنا أعمال الحفر وجار توصيل المياه.

تشجير الكنيسة 

كما تم تشجير الكنيسة وقال القس اثناسيوس: غدًا ستنمو هذه الأشجار ويستظل بها جميع الشعب، واليوم ونحن في شهر أمشير نبدأ في زراعة الأشجار حول سور كنيسة العذراء والبابا كيرلس السادس - زهور مايو.. طالبين صلواتكم ودعمكم.

اثناسيوس رزق القس اثناسيوس رزق 15 مايو القس اثناسيوس رزق القس اثناسيوس رزق راعي كنيسة البابا شنودة القمص اثناسيوس رزق

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