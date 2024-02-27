ردود أفعال متباينة بعد هدم تمثال أبو الرهبان.. صانع التمثال يتحدث ومطران يمتدح

أطلق الأنبا ابرام مطران الفيوم، بيانا رسميا، تقدم فيه بالشكر إلى الأنبا يسطس اسقف ورئيس دير الأنبا انطونيوس، بعد إزالة الأخير نصبا تذكاريا، كان قد صُنع في الفترة الأخيرة للأنبا أنطونيوس.

وأكد المطران في بيانه، أن ذلك تمسكا بالنص الكتابي: "لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ." (خر 20: 4).

بينما قال الدكتور جرجس الجاولي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وصانع العديد من تماثيل القديسين والنصب التذكارية مثل نصب شهداء الكنيسة والوطن في ليبيا والمقام في ايبارشية سمالوط، وتمثال السيدة العذراء العملاق في دير درنكة، وكذلك تمثال الانبا انطونيوس المنهدم في ديره بالبحر الاحمر، في تصريح له منذ قليل: للتوضيح هذا التمثال صنع تكريما لشخصية دينية ووطنية عظيمة كان لها تاثير كبير جدا على الحياة الدينية والرهابنية فى مصر والعالم وقمت بتنفيذه بطلب والحاح ومباركة من رئاسة دير الأنبا أنطونيوس ومتابعة على مدار عدة سنوات تكريما وتمجيدا للأنبا انطونيوس الشخصية المصرية العظيمة



وكان من المحزن والمفاجئ اتخاذ هذا القرار وبطريقة تسى للانبا أنطونيوس وللكنيسة القبطية التى لا تستعدى الفن ولها ارث عطينم من الفن القبطي والايقونات والالحان وكان يمكن اتخاذ هذا القرار وعدم الشروع فى عمل التمثال او حتى فكه وتخزينة وليس هدّمه بطريقة مسيئة للشخصية والكنيسة التى لا ترفض الفن بل ترعاه فنحن لا نعبد التماثيل بل نكرم شخصيات عظيمة يجب يكريها بكل الوسائل الفنية

من جانبه أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ووكيل الكنيسة للشؤون العربية، ومتحدثها الرسمي في مصر، نشرة تعريفية حول الفارق بين التماثيل والأيقونات في كنيسة الروم الأرثوذكس وموقف الكنيسة من كل منهما وأسباب رفضها للتمثايل التي تقبلها الكنيسة الكاثوليكية.

وقال خلالها إنه تقبل الكنيسة الأرثوذكسية الأيقونات؛ لأن في الأيقونة الأرثوذكسية لا يُصور الأشخاص في حياتهم بصورة مجسمة لأجسادهم البشرية، أي بشكل ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وارتفاع، بل يُصوروا بعد انتقالهم بدون كثافة أجسادهم، أي بشكل ثنائي الأبعاد حيث لا يُميّز العُمق أو العرض ولا يكون انعكاس لخيال لهم.