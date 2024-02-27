الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. نقل أعضاء القديس مرتيانوس الراهب

القديس مرتيانوس الراهب
القديس مرتيانوس الراهب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، إلا أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه يوم الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.

كما تحتفل الكنيسة بذكرى نقل اعضاء القديس مرتيانوس الراهب، وقال السنكسار الكنسي في ذلك الشان أنه في هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء القديس مرتينيانوس الراهب المجاهد من اثنيا إلى إنطاكية.

وذلك أنه بعد إن اجتذب امرأة زانية إلى التوبة فالرهبانية تركها في أحد الأديرة ومضي إلى الجزيرة وطاف بلادا كثيرة. وأخيرا جاء إلى مدينة أثينا فأقام بها أياما قلائل إلى إن اعتل جسده وتنيح بسلام وقد اهتم ينقل جسده القديس ديمتريوس بطريرك إنطاكية في عهد الملك فاليريانوس الوثني، إذ أرسل كهنة إلى مدينة أثينا فحملوا جسد القديس مرتينيانوس إلى إنطاكية بإكرام وتبجيل عظيمين ثم وضعه في صندوق ورسم إن يعيد له كل سنة في مثل هذا اليوم.

وكانت قد أذيعت، كلمة للأب القمص شنوده منير كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمدينة ٦ أكتوبر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس الأحد الثالث من شهر أمشير، وموضوع إنجيله وهو "الإيمان هو بداية الخلاص" في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس، وأشار إلى كيف نختبر إيماننا ونحيا فيه، من خلال العمل بوصايا الله، والاهتمام بأبديتنا، والثقة في وعود الله.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني رسالة تعزية لنيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، في انتقال الأستاذ الدكتور ڤيكتور سامي استشاري الطب النفسي وعميد معهد المشورة التابع لإيبارشية المعادي.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "دكتور ڤيكتور أستاذ وخادم محب وأمين في مجال عمله وتخصصه وفي مجال خدمته ومشورته..

صاحب حضور متميز ومتمكن في الطب النفسي وكم تتلمذ على يديه آلاف من الدارسين والآباء والخدام وكنت أفرح بالاستماع إليه في محاضراته الشيقة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

بعد هدم تمثال دير الأنبا أنطونيوس.. التماثيل في الكنيسة مقبولة أم مرفوضة؟

بعد انتشار صورته على كرسي متحرك.. الأنبا رافائيل: أنا بخير

فى عهد السيسى.. الدولة تمنح الأقباط كنيسة جديدة فى 15 مايو

المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون يستحقون العيش بحرية وسلام فى وطنهم

الأنبا باسيليوس يتفقد أعمال البدء في كنيسة زهراء المنيا الجديدة

"الأسقفية": أسبوع الصلاة من أجل الوحدة فرصة للشركة والوحدة بين الكنائس المتعددة

الأنبا بولا يجري زيارة تفقدية لكنيسة جديدة بالعاشر من رمضان

الأنبا توما يترأس الاجتماع العام لرعية الشهيد العظيم مار جرجس بالمخالفة

الأكثر قراءة

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتي الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داوود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة