الأنبا بشارة يترأس القداس بكنيسة مار جرجس بدلجا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بدلجا.

شارك في الصلاة الأب يوحنا بولس، والأب توماس سعد، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل الكنيسة، والشفاء لجميع المرضى، ومن هم في ضيقة.

وفي كلمة العظة، أشار الأنبا بشارة إلى أهمية الصلاة في حياتنا الإيمانية، والرعوية. فيونان في جوف الحوت بصلاته، استطاع أن يستعيد القوة الإيمانية، لينطلق من جديد ويسير وفق إرادة الله.

وأكد الأب المطران، أن الله دائما يعد لنا كل الخير والحب كما ينتظر منا جواب المحبة في حياتنا، لأن العروس ينبغي أن تتزين دائمًا، لاستقبال العريس. وأوصى راعي الإيبارشية بضرورة تفعيل الصلاة في البيوت، والكنائس، لتنشيط الحياة الروحية.

وعقب القداس الإلهي، تفقد نيافة المطران بعض منازل أبناء الكنيسة، في زيارة رعوية أبوية.

كما ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبياضية.

شارك في الصلاة الأب بولس إسحق، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، وعيش حياة التوبة، على مثال أهل نينوى.

وفي كلمة العظة، أكد الأنبا بشارة أن مشيئة الله هي خلاصنا، لأن الله يستخدم كل الأحداث للخير. فإلهنا إله الجميع، ويريد خلاص الكل، ولكن هذا يتوقف على قرار من الإنسان بالتغيير، والقبول.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى، أو صوم مدينة نينوى، والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام ويحل مرة واحدة سنويًا في موعد متغير، إلا أن الثابت خلاله هو حلوله يوم الاثنين وانتهاؤه يوم الأربعاء، والاحتفال بالفصح الخاص به يوم الخميس.