"المارونية" في مصر تحتفل بذكرى مار تلالاوس تلميذ مار مارون والمعترف

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بذكرى مار تلالاوس تلميذ مار مارون والمعترف، وأصلُهُ مِن جَبْلَه. تَنَسَّكَ في جَبَلٍ قَريبٍ وَقَضَى حَياتَهُ في صَومَعَتِه صائِمًا مُصَلِيًا.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا تتوقّف عن أعمال التواضع والمحبّة تجاه الله والناس؛ لأنّ الله يتحدّث إلى ذاك الذي يحمل قلبه المتواضع أمامه، ويُغدق عليه النِّعَم والمواهب.

وإن كان الله قد خصّك بآلام ابنه وأراد لك أن تتلمّس بإصبعك مدى ضعفك، فالأفضل لك أن تتواضع من أن تفقد شجاعتك. وارفع إلى الله صلاةَ استسلامٍ وأملٍ عندما يؤدّي ضعفك إلى سقوطِك، وأشكر الربّ على النِّعَم التي أغدقها عليك.