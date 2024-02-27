الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء الثاني من الزمن الأربعيني

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بحلول الثلاثاء الثاني من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا تتوقّف عن أعمال التواضع والمحبّة تجاه الله والناس؛ لأنّ الله يتحدّث إلى ذاك الذي يحمل قلبه المتواضع أمامه، ويُغدق عليه النِّعَم والمواهب.

 

وإن كان الله قد خصّك بآلام ابنه وأراد لك أن تتلمّس بإصبعك مدى ضعفك، فالأفضل لك أن تتواضع من أن تفقد شجاعتك.

 

وارفع إلى الله صلاةَ استسلامٍ وأملٍ عندما يؤدّي ضعفك إلى سقوطِك، واشكر الربّ على النِّعَم التي أغدقها عليك.

 

من جهة اخرى، تفقد صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعمال البدء في كنيسة زهراء المنيا الجديدة.

 

وتعرف الأب المطران على آخر مستجدات عمليات البناء، كما قدم نيافته كلمات التشجيع للعاملين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل بإخلاص، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.


تحتفل اليوم، إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بالتذكار الرابع للسيامة الأسقفية، لنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.

 

كما ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالهريف.

 

شارك في الصلاة القمص دانيال إسحق، راعي الكنيسة، حيث قدم الأب المطران الذبيحة الإلهية، لتكون الكنيسة دائمًا في نمو، حتى يحل السلام في كافة أنحاء العالم.

 

وفي كلمة العظة، أكد صاحب النيافة ضرورة العمل، لأجل طعام الحياة الأبدية (الصلاة والتأمل والجهاد الروحي وممارسة أعمال المحبة والرحمة بطرق ملموسة في واقع الخبرات البشرية).

 

وأكد راعي الإيبارشية أن جميع ما سبق، يتطلب مسيرة إيمانية، يتم فيها الدخول إلى العمق، لأن طريق القداسة المطلوب السير فيه، هو أن نجسّد الإيمان، في واقع حياتنا اليومية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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