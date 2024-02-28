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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى الطوباوية مريم المكرسة

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية مريم المكرسة برهبنة (محبة الروح القدس)، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت ماريا جوزيفا كارولينا برادر في 14 أغسطس 1860 في كالتبرون، سانت غالن (سويسرا)،هي الطفلة الوحيدة لاثنين من المزارعين هما جوزيبي سيباستيانو برادر وماريا كارولينا زاهانر.

وأضاف: نالت سر العماد المقدس في اليوم التالي لميلادها، نشأت كارولينا الصغيرة في منزل يعيش إيمانه المسيحي بكل صدق وتقوى، كانت تقضي ساعات طويلة ساجدة أمام المصلوب وتتمتم بشفتيها كأنها تتحدث معه، وتكرم السيدة العذراء مريم، اهتمت أمها بتعليمها، أكملت دراستها الابتدائية في مدرسة كالتبرون، تليها الإعدادية في معهد ماريا هيلف في ألتشاتتن، تحت إدارة راهبات للرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية.

وتابع: فى هذه الفترة بدأت تسمع صوت المسيح يدعوها للحياة المكرسة، ولما عرضت الأمر على أمها وجدت معارضة منها في البداية لأنها الابنة الوحيدة، وفي الأول من أكتوبر عام 1880، دخلت دير الراهبات الفرنسيسكانيات الحبيسات"ماريا هيلف" في ألتشتاتن، فى الأول من مارس عام 1881، ارتدت الثوب الفرنسيسكاني وحصلت على أسم ماريا لمحبة الروح القدس، في 22 أغسطس من العام التالي نذرت نذورها الرهبانية، وبفضل إعدادها التربوي تم تكليفها بالتدريس في الكلية الملحقة بالدير.

وأردف: كان الأساقفة المرسلون في نهاية القرن التاسع عشر يقصدون الأديرة بحثًا عن راهبات راغبات في العمل بالأراضي الإرسالية. 

وكتب المونسنيور بيترو شوماخر، من مبشرين القديس منصور دي بول وأسقف بورتوفيجو (الإكوادور)، رسالة إلى راهبات ماريا هيلف، يطلب فيها متطوعين للعمل كمبشرين في أبرشيته، واستجابت الراهبات لهذه الدعوة،وكانت الأخت برادر من أكثر المتحمسات للذهاب الإرسالية، اختارتها الأم ماريا برناردا بتلر، رئيسة الدير لتقود المجموعة المكونة من ستة أخوات مرسلات كانت تعرف الأم الرئيسة أن الأخت برادر قادرة على تقدم تضحيات كبيرة لنجاح الإرسالية، وأن برادر بفضل معرفتها الكبيرة وأصولها التربوية، ستكون قادرة على تقديم خدمات عظيمة للإرسالية.

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