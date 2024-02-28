الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى البارّ كاسيانوس

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل  الكنيسة اللاتينية في مصر بذكرى البارّ كاسيانوس، وهو أحد كبار معلّمي الحياة الرهبانية. نراه راهباً في مصر. في سنة 401 جاء القسطنطينيّة، وتتلمذ للقديس يوحنا الذهبي الفم الذي رسمه شمّاساً إنجيلياً. ثم ذهب إلى روما، بعد أن نفي معلمه، ورجا من الحبر الأعظم القدّيس اينوشنسيوس التدخل في شأنه. 

رُقّـيَّ إلى درجة الكهنوت في روما. ثم استوطن مرسيليا سنة 415، وبنى فيها ديرين، واحد للرجال والآخر للنساء. انتقل إلى الله حول سنة 435، تاركاً مؤلفات كثيرةً في الحياة الرهبانية غزيرة الحكمة والفائدة ووسيعة الاطلاع.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في "مزامير المراقي"، كان صاحب المزامير يطمح إلى أورشليم، وقال إنّه يريد أن يصعد. إلى أين يصعد؟ هل كان يرغب في بلوغ الشمس، والقمر والنجوم؟ كلاّ. ففي السماء توجد أورشليم الأبديّة، حيث تسكن الملائكة، زملاؤنا في الموطن. على هذه الأرض نحن في المنفى، بعيدًا عنهم. على طريق المنفى، نتنهّد؛ في المدينة، نبتهج.

خلال رحلتنا، نجد رفاقًا قد شاهدوا هذه المدينة من قبل، وهم يشجّعوننا لكي نعدو إليها. لقد ألهموا صاحب المزامير ليطلق صرخة فرح: "فَرِحتُ حينَ قيلَ لي: لِنَذهَبْ إلى بَيتِ الربّ"... "سنذهب إلى بيت الربّ": لنعدو إذًا، لنعدو بما أنّنا سنصل إلى بيت الربّ. لنعدو بدون أن نتعب؛ فما من تعب هناك. لنعدو إلى بيت الربّ، ولنبتهج مع أولئك الذين دعوننا، أولئك الذين هم أوّل مَن تأمّلوا في موطننا. هم يصرخون من بعيد للذين يتبعونهم: "سنذهب إلى بيت الربّ؛ امشوا، اركضوا!". شاهد الرسل هذا البيت وهم يدعوننا: "اركضوا، امشوا، اتبعونا! سنذهب إلى بيت الربّ!"

وماذا يجيب كلّ واحد منّا؟ "فرحتُ بمَن قالوا لي: إلى بيت الربّ نذهب". فرحت بالأنبياء، فرحت بالرسل، لأنّهم كلّهم قالوا لنا: "نذهب إلى بيت الربّ".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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