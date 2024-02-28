الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى القدّيستان كورا ومارانا

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بذكرى القدّيستان كورا ومارانا تلميذتا مار مارون والمعترفتان، اللتان أصْلَهما مِن حَلَب وَمِن أشرافِ المَدينَة. تَنَسَّكتا في صَومَعةٍ تلبَسان المُسوحَ وتعيشان في الصَومِ والصَلاة. حَجَّتا الى القَبرِ المُقدَّس وعادَتا الى صَومَعَتِهما. رَقدَتا بِالرَّبِ بَعدَ قَضاءِ حياةٍ مُقَدَّسة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: مَن هو ذاك الذي أُعطيَ السلطان لكي "لا يَكونُ في هذه السِّنينَ نَدًى ولا مَطر إِلاَّ بِأمره"؟ ... ومَن كان باستطاعته أن يجعل "نار الرَّبِّ تَهبِطُ وتأَكَلُ المُحرَقَةَ والحَطَبَ والحِجارَةَ والتُّراب حتَّى لَحِسَتِ الماءَ الَّذي في القَناة"، وتأكل أيضًا قائد الخمسين ورجاله؟ ومَن هو ذاك الذي أهلك أنبياء البعل بِغَيرَة مضطرمة بسبب عبادتهم المشينة للأوثان؟ مَن ذاك الذي رأى الله في "صَوتِ نَسيمٍ لَطيف"؟ هذه الأعمال كلّها هي أعمال النبيّ إيليّا وحده والرُّوح الذي كان حالاًّ فيه.

غير أنّه يمكننا التكلّم أيضًا عن أعماله الأخرى المذهلة... إيليّا هو الذي حتّى يومنا هذا لم يعانِ الموت، إنّما “صَعِدَ إيليا في العاصِفَةِ نَحوَ السماء”.. وهو باقٍ لا يموت؛ يظنّ بعضنا أنّه يعيش مع الملائكة، وقد تمثّل طيلة حياته النقيّة بعدم فسادهم وتنزّههم عن المادّة... كما ظهر إيليّا في تجلّي ابن الله، وقد رأى الابن بوجه مكشوف، وجهًا لوجه أمامه. وفي نهاية الأزمنة، عندما يتجلّى خلاص الله، سيذيع إيليَّا مجيء ابن الله قبل الآخرين وسيظهره للآخرين؛ وبكثيرٍ من العلامات الإلهيّة الأخرى، سيبيّن اليوم الذي بقي حتّى يومنا هذا أمرًا سريًّا. في هذا اليوم نحن أيضًا، إن كنّا مُهَيّئين، نأمل في أن نسير نحو هذا الرجل الرائع الذي يعدّ الطريق المؤدّي إلى ذلك اليوم. لكي يدخلنا إلى المساكن السماويّة، بالمسيح يسوع ربّنا، الذي له المجد والعزّة، الآن ودائمًا وإلى دهر الداهرين.