الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى البار باسيليوس المعترف

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار باسيليوس المعترف رفيق القدّيس بروكوبيوس في النسك، وهو راهبٌ مناضل عن الايمان القويم ضد بدعة محطّمي الإيقونات. في عهد الإمبراطور لاون (717-741) القي القبض عليه، وعذّب كثيراً، وزُجَّ في السجن.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إذا اتّضع الإنسان بسبب نقائصه، هان عليه تهدئة الآخرين واسترضاء الساخطين عليه. إنّ الله يحمي المتواضع وينقذه، يحبّ المتواضع ويعزّيه. للمتواضع ينعطف، وللمتواضع يجزل النعمة، وبعد خفضه يرفعه إلى المجد. 

يكشف الله أسراره للمتواضع، ويدعوه إليه ويجذبه بعذوبة.. فالمتواضع، وإن لحق به الخزي، يستمرّ في السلام لأنّه بالله معتصم لا بالدنيا.. اِحفظ نفسك أوّلاً في سلام، وحينئذ تستطيع أن تبثّ السلام في الآخرين..إنّ الإنسان المسالم أكثر نفعًا من العلَّامة.

الإنسان المشغوف يحوّل الخير نفسه شرًّا، ويصدّق الشرّ بسهولة.. أمّا الإنسان الصالح المسالم، فيحوّل كلّ شيء إلى الخير.. من كان مفعمًا بالسلام، لا يسيء الظنّ بأحد.. أمّا الّذي في الكدر والقلق، فإنّه مضطرب بمختلف الظنون؛ فلا هو في راحة ولا يدع الآخرين في راحة. يتكلّم غالبًا عمّا لا ينبغي التكلّم عنه، ويهمل ما كان الأجدر به أن يفعله.

يراقب ما يجب على الآخرين فعله، ويغفل ما يجب عليه هو أن يفعل.. لتكن غيرتك أوّلاً على نفسك، وحينئذٍ تحقّ لك الغيرة على قريبك. 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

كنيسة الروم الارثوذكس تحتفل بحلول أسبوع «الفريسي والعشار» من الصوم الكبير

الكاتدرائية تطلق العدد الأحدث من الناطق الرسمي باسمها

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى الطوباوية مريم المكرسة

المطران عطا الله حنا: هنالك حاجة لترتيب البيت الفلسطيني بعيدا عن المصالح الضيقة

بطريرك الإسكندرية يتمم طقس سيامة أسقف جديد على إيبارشية بوروندي

الأنبا بشارة يترأس القداس بكنيسة مار جرجس بدلجا

الكنسية تحتفي بذكرى القديس غريوجريوس معلم الكنيسة الأرمنية

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء الثاني من الزمن الأربعيني

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية