اليوم.. "الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس أوغسطس تشابديلين الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس أوغسطس تشابديلين الشهيد، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد القديس أوغسطس تشابديلين في 6 يناير 1814 في لاروشيل بفرنسا. لعائلة من المزارعين حيث بقي حتى بلغ العشرين من العمر، عندما دخل مدرسة كوتانس حيث رُسم كاهنًا في عام 1843.

وتم تعيينه كاهن أبرشية في بوسي ولكن سرعان ما نضجت الدعوة التبشيرية التي انضم من أجلها إلى جمعية الإرساليات الأجنبية في باريس عام 1851، وبعد إعداد قصير، أرسل في عام 1852 إلى بعثة كوانجسي الصينية. فتوقف عند حدود الصين لتعلم اللغة قبل بدء الأعمال الرسولية الحقيقية التي كرس نفسه لها بدءًا من عام 1855م. ولكن على الفور، تم إبلاغ السلطات به، فلجأ إلى منزل أحد المسيحيين الماندرين ، في 25 فبراير عام 1856 طوّق الحراس المنزل وفتشوه. تم أسر الأب تشابديلين مع أربعة من المؤمنين المسيحيين الذين رافقوه والابن الثاني لصاحب المنزل.

كما أسفرت عملية اعتقال المسيحيين عن 25 سجينًا، في المساء، تعرضوا للضرب بضربات الخيزران، وتقييدهم بالسلاسل ثم حبس الأب تشابديلين في قفص من الخيزران ورأسه خارج القضبان العلوية، في 26 فبراير، تم استجواب المبشر واتهامه. تلقى كعقوبة مئات من ضربات الخيزران.

وفي اليوم التالي، تم تقييده بالسلاسل مع ثني ركبتيه وإحكام ربطهما بسلاسل حديدية، وبقي في ذلك الوضع المؤلم للغاية حتى الثامن والعشرين، منتظرًا فدية ضخمة من المسيحيين، الذين ما زالوا مختبئين وخائفين. وحكم عليه بالموت في القفص مع رقبته في ثقب في الجفن العلوي وجسده معلق من أسفل القفص، وقطعوا رأسه وألقيت جثته للكلاب، وذلك في 29 فبراير1856م، في قوانغشي بالصين .

والتقط مسيحي بعض الرفات، وبعض الأشياء الصغيرة التي كانت بحوزته. وأخذها إلى هونغ كونغ، وتم وضعها بقاعة الشهداء بمؤسسة البعثات الأجنبية في باريس في شارع باك. تم تطويبه في 27 مايو 1900 من قبل البابا لاون الثالث عشر وتم تقديسه في 1 أكتوبر 2000 من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني، إلى جانب 120 مسيحيًا آخرين ماتوا في الصين بين القرنين السابع عشر والعشرين.