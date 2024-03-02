السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. "الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس أوغسطس تشابديلين الشهيد

الكاثوليكية
الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس أوغسطس تشابديلين الشهيد، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد القديس أوغسطس تشابديلين في 6 يناير 1814 في لاروشيل بفرنسا. لعائلة من المزارعين حيث بقي حتى بلغ العشرين من العمر، عندما دخل مدرسة كوتانس حيث رُسم كاهنًا في عام 1843.

وتم تعيينه كاهن أبرشية في بوسي ولكن سرعان ما نضجت الدعوة التبشيرية التي انضم من أجلها إلى جمعية الإرساليات الأجنبية في باريس عام 1851، وبعد إعداد قصير، أرسل في عام 1852 إلى بعثة كوانجسي الصينية. فتوقف عند حدود الصين لتعلم اللغة قبل بدء الأعمال الرسولية الحقيقية التي كرس نفسه لها بدءًا من عام 1855م. ولكن على الفور، تم إبلاغ السلطات به، فلجأ إلى منزل أحد المسيحيين الماندرين ، في 25 فبراير عام 1856 طوّق الحراس المنزل وفتشوه. تم أسر الأب تشابديلين مع أربعة من المؤمنين المسيحيين الذين رافقوه والابن الثاني لصاحب المنزل.

كما أسفرت عملية اعتقال المسيحيين عن 25 سجينًا، في المساء، تعرضوا للضرب بضربات الخيزران، وتقييدهم بالسلاسل ثم حبس الأب تشابديلين في قفص من الخيزران ورأسه خارج القضبان العلوية، في 26 فبراير، تم استجواب المبشر واتهامه. تلقى كعقوبة مئات من ضربات الخيزران.

وفي اليوم التالي، تم تقييده بالسلاسل مع ثني ركبتيه وإحكام ربطهما بسلاسل حديدية، وبقي في ذلك الوضع المؤلم للغاية حتى الثامن والعشرين، منتظرًا فدية ضخمة من المسيحيين، الذين ما زالوا مختبئين وخائفين. وحكم عليه بالموت في القفص مع رقبته في ثقب في الجفن العلوي وجسده معلق من أسفل القفص، وقطعوا رأسه وألقيت جثته للكلاب، وذلك في 29 فبراير1856م، في قوانغشي بالصين .

والتقط مسيحي بعض الرفات، وبعض الأشياء الصغيرة التي كانت بحوزته. وأخذها إلى هونغ كونغ، وتم وضعها  بقاعة الشهداء بمؤسسة البعثات الأجنبية في باريس في شارع باك. تم تطويبه في 27 مايو 1900 من قبل البابا لاون الثالث عشر وتم تقديسه في 1 أكتوبر 2000 من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني، إلى جانب 120 مسيحيًا آخرين ماتوا في الصين بين القرنين السابع عشر والعشرين.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: المسجد الأقصى و كنيسة القيامة بالقدس توأمان لا ينفصلان

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديستين مارانا وسيرا البتولتين والناسكتين

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى البار باسيليوس المعترف

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى القدّيستان كورا ومارانا

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى البارّ كاسيانوس

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البابا بطرس الثانى الإسكندرى

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية أنطونيا من فلورنسا الأرملة

في آخر أيام الاحتفال به.. هل صيام أهل نينوى أو يونان فيه سمك؟

الأكثر قراءة

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

عزة مصطفى: حلمى بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى.. "ماجيك لاند الحكير" تطلق أكبر مشروع ترفيهى فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود