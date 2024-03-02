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محمد الباز

الكرازة

غدا الأحد.. سيامة أسقف جديد في بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

 قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر ووكيلها للشؤون العربية في تصريح له إن غدا الأحد الموافق 3 مارس 2024 سيقوم البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بسيامة الأسقف المنتخب ستيفانوس سوليميوتيس أسقفًا على أسقفية إيبونوس في كاتدرائية القديس نيقولاوس بمقر البطريركية بمنطقة الحمزاوي في القاهرة وهناك سوف يكون مقره في مقر البطريركية بالقاهرة.

يذكر أنه مؤخرا وفي دير القديس سابا البطريركي التاريخي بالإسكندرية وخلال القداس الإلهي سام البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الأسقف المنتخب إيزاك تسابوغلو أسقفًا على أسقفية بوروندي ومقره العاصمة بوجمبورا.

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الاسماعيلية)، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت سابا مطران النوبة وشمال السودان، المتروبوليت بندليمون مطران بطليموس، المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس (دمياط).

حضر القداس الإلهي والشرطونية القنصل العام لليونان بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس، ومعاون في القداس الإلهي عدد من كهنة الإسكندرية، وحضر العديد من الشعب المؤمن من مدينة الإسكندرية.

في نهاية القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس والأسقف الجديد المهنئين في قاعة العرش البطريركي بالدير.

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