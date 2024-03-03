الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ ينظم يوما روحيا وترفيهيا

الأب إرميا نشأت
الأب إرميا نشأت

نظم اجتماع سيدة السلام، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، يوما روحيا ترفيهيا تحت شعار "ما أعده الله لمحبي اسمه القدوس"، تضمن اليوم لقاءً روحيًا، قدمه الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، والمسابقات المتنوعة.

كما أُقيمَ العَرضُ الأوَّلُ لمسرحيّة "مُهاجر بريسبان"، على مسرح إكليريكيّة القدّيس لاوُن الكبير، بثكنات المعادي، رائعة چورچ شحادة، ودراماتورج خالد توفيق.

 ترانيم روحية لكورال " صوت السلام"

 وألقى الأبُ بيشوي رسمي، عميد الكلية، كَلِمَةِ تَرْحيب، ثُمَّ قدَّمَ كورال "صوت السّلام"، التّابع للكاتدرائيّة المرقسيّة، بالإسماعيليّة، مجموعة من التّرانيم الرّوحيّة.

تلا ذلك، العرضُ المسرحيّ، الّذي قامَ بالإشراف عليه الأبُ بطرس يوسُف، مسئول المسرح بالكلّيّة الإكليريكيّة، وأخرجه الإكليريكيّ ناجي شوقي.

مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيلية يزور كنيسة سانت أوجيني ببورسعيد

في سياق آخر ،  زار مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، والوفد المرافق له، كنيسة سانت أوجيني، ببورسعيد، وذلك تحت رعاية الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بحضور الأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأخ بولس رزق الفرنسيسكاني، حيث شارك أعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، مسؤولي خدمة التربية بالكنيسة، ببعض اللقاءات التكوينية.

كذلك، عرض الأب أندراوس رؤية، ومناهج مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، خلال الفترة المقبلة. واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

وكذلك وتحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، تم إنشاء مجموعة جديدة للجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمشاركة منشطي الدعوات، والراهبانيات، من مختلف الإيبارشيات.

تعرض المجموعة تأملات روحية، وسير قديسين كاثوليك، بهدف التعارف على كنيستنا الكاثوليكية.

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