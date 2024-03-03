الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مع الاستعداد لصنعه في مارس الجاري.. من يصنع الميرون؟

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يقوم البابا تواضروس الثاني، باتمام طقوس عمل زيت الميرون المقدس للمرة الحادي والاربعين التي تصنع فيها الكنيسة هذا الزيت، وذلك يوم 11 مارس، بمقره الباباوي بمركز اللوجوس بدير الانبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

وقال مينا وليم الباحث الطقسي، في تصريح خاص ان الميرون هو الزيت الاشد قدسية في الكنيسة، وزيت التثبيت الذي يثبت المعمدين في الكنيسة وفي المسيح، ولذلك من قدسيته لا يصنعه الا البابا والاساقفة فقط، ولكن يستخدمه الكهنة بالطبع، ولكن من يصنعه هو البابا والاساقفة.

كما قالت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في كتاب عمل زيت الميرون والغاليلاون عن طريقة صنعه انه تضاف الأفاوية أي الأعشاب التي تدخل في عمل الميرون الأتي ذكرها بعد أن تُطْحَن وتنخل جيدا إلي الماء وتنقع، ثم زيت زيتون فلسطيني وتطبخ علي نار هادئة مع التقليب المستمر على أربعة طبخات تستغرق حوالي أسبوع، ثم يبرد ويصفى مع الاحتفاظ بالتفل، ثم تضاف الدرور (العطور) وبعد أن تمزج تمامًا بالتقليب المستمر فيتكون الميرون، ويعبأ في الأواني.

ويضاف زيت الزيتون الفلسطيني إلى التفل الناتج من الأربعة طبخات ويغلى ثم يبرد ويصفى فيتكون زيت الغاليلاون الذي يستخدم في المعمودية أيضا.

وعن مكونات الميرون المقدس فقالت انها أفاوية ومفردها فوه بضم الفاء وسكون الواو كمثل قولنا قول - أقوال - أقاويل وهي في الاصطلاح الطقسي تعني أصناف التوابل والنباتات العطرية التي تدخل في طبخ زيت الميرون المقدس بواسطة البابا البطريرك وبمشاركة الأباء الأساقفة.

وعن زيت الميرون، قالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بحي الإبراهيمية، بمحافظة الإسكندرية، إن الميرون كلمة يونانية معناها "زيت طيب" أو "زيت عِطْرِي"، ويطلق على سر المسحة المقدسة كما تُطْلَق على الزيت المقدس نفسه الذي يمارس الدهن به في هذا السر، مع وضع اليد، والميرون حل محل وضع يد الرسل والأساقفة على المؤمنين لنوال موهبة الروح القدس.

وهو يصنع من زيوت معينة تخلط بالأطياب التي قدمت عند كفن السيد، وزيت الميرون أصلًا مكوَّن من زيت الزيتون بجانب مواد تُضاف له (في عملية طبخه وتقديسه).

ويُستخدم زيت الزيتون في زيوت الكنيسة، لأن شجرة الزيتون فيها أشياء تشير للأبدية. فهي شجرة لا يقع ورقها أبدًا طول السنة، ولا تجف الأوراق بل تظل خضراء. وغصن الزيتون يُشير إلى عطية السلام، ويُشير أيضًا إلى حياة النصرة.

ويتم استخدام زيت الميرون في رشم المُعَمَّد بعد سر المعمودية، كذلك في تدشين الكنائس والمذابح والأواني المقدسة والأيقونات، وكذلك الصلاة على مياه المعمودية، فالميرون أحد الزيوت الثلاثة التي يتم إضافتها له.

وأضافت الكنيسة: هناك تأمل أنه في موكب النُصرة في الأبدية كل واحد سيكون ماسكًا سعف النخل وأغصان الزيتون.. وفعلًا التلاميذ والأطفال فعلوا كذلك عندما استقبلوا المسيح وهو داخل أورشليم على مِثال ما سيحدث في الأبدية. كذلك زيت الزيتون يشير لعمل الروح القدس وسكناه فينا. والزيت عمومًا يشير إلى النعمة (النعمة تعني عطية مجانية من الله)، وبالميرون يحمل الروح القدس فينا ليثبتنا في إيماننا بالله وجهادنا الروحي.

الكنيسة القبطية الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة المارونية الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكنيسة اللاتينية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية الكنيسة البروتستانتية الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الانجليكيانية كنيسة الروم الأرثوذكس كنيسة الروم الملكيين

مواد متعلقة

اليوم.. البابا ثيودورس الثاني يسيم ستيفانوس سوليميوتيس أسقفًا بكاتدرائية القديس نيقولاوس

للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. رئيس أساقفة سبسطية يلتقي وفدا كنسيا من نيوزيلندا

بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ ينظم يوما روحيا وترفيهيا

الأنبا باخوم يلتقي أسر الإيبارشية البطريركية في كوبري القبة

غدا الأحد.. سيامة أسقف جديد في بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القديس البطريرك يوحنا مارون المعترف

السبت.. "الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس أوساويوس ابن واسيليدس الوزير

"البيزنطية" تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة ثيوذوتس أسقف كيرينة

الأكثر قراءة

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ليلى الشبح: زوجة حلمي بكر كان تطفىء السجائر في جسده

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

فى الدقائق الأخيرة.. أرملة حلمى بكر تصل مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين