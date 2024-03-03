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الكرازة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن نياحة نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

جريدة الدستور

أعلن المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، رحيل الأنبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصرة، وقال في بيان له: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.

 وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا

الأنبا بيسنتي في سطور:

من مواليد 8 يونيو 1941 م. في قرية الإخصاص، حلوان (الصف، بالجيزة)، مصر.

حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، وماجيستير في الكيمياء الحيوية عام 1969.

اشتغل باحِثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي حوالي ثماني سنوات.

خدم بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، وكنيسة أبي سيفين أيضًا.

تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971 م.

سيم قسًا 12 نوفمبر 1972.

عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي سنة 1973.

انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتي عام 1974.

ثم مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية عام 1975.  وذلك في المكان الذي خلا بسفر الراهب القس أمونيوس السرياني للخدمة في الجزائر.

انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.

تم ترقيته قمصًا قبل سفره بيد البابا شنوده الثالث، وذلك في دير البراموس العامر (تقريبًا يوم 12 يوليو 1975 م.).  وكان سيسافر للعمل الرعوي في كنيسة مارجرجس والأنبا شنوده بجرسي سيتي بأمريكا(4).

أرسله قداسة البابا للخدمة في أمريكا وكندا عام 1977.

ثم عيَّنهُ سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر 1980.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة العلاقات الكنسية - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس.

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