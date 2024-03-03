نادي الشبية الأرثوذكسي بمصر الجديدة يحتفل بمرور 77 عامًا على تأسيسه

احتفل نادي الشبية الأرثوذكسي بمصر الجديدة (HOC) بمرور 77 عامًا على تأسيسه.

بعد القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم بمصر الجديدة الذي ترأسه المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) بمعاونة كهنة مصر الجديدة.

استقبل مجلس إدارة جمعية الراعي الصالح في مقر نادي الشبية الأرثوذكسي بمصر الجديدة (HOC) أعضاء النادي والزوار الذين أتوا للاحتفال. حضر الاحتفال المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، ومستشار سفارة اليونانية السيد/ أثناسيوس ليوسيس، وسكرتير السفارة السيد/ جيورجوس أويكونومو، والقائم بأعمال سفارة قبرص السيد/ أونوفريوس إيكونوميديس، ورئيس المجلس العام للروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية المهندس/ كلود نقاش، ورئيس الجمعية اليونانية في القاهرة السيد/ خريستو كافاليس، والعديد من الكهنة الذين أتوا مع مجالس كنائسهم من القاهرة وجميع المحافظات في مصر.

خلال الاحتفال ألقت السيدة/ أرليت منصيف رئيسة النادي كلمة رحبت بها بالحضور وتحدثت عن نشاط النادي وتاريخه. ثم قبل تقطيع تورته (قالب الحلوى) الاحتفال وفي وسط أعضاء مجلس الإدارة ألقى المتروبوليت نقولا كلمة أعرب فيها عن فخر أبناء الروم الأرثوذكس في مصر بالنادي وهنأ أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي بهذه المناسبة وتمنى لهم وللنادي النجاح والإستمرارية لأعوام عديدة.

ثم تشارك المتروبوليت نقولا والمتروبوليت نيقوديموس والمهندس/ كلود نقاش في تقطيع التورتة.

من جهة اخرى، وفي دير القديس سابا البطريركي التاريخ بالإسكندرية خلال القداس الإلهي سام صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الأسقف المنتخب إيزاك تسابوغلو أسقفًا على أسقفية بوروندي ومقره العاصمة بوجمبورا.

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الاسماعيلية)، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت سابا مطران النوبة وشمال السودان، المتروبوليت بندليمون مطران بطليموس، المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس (دمياط).

وحضر القداس الإلهي والشرطونية القنصل العام لليونان بالإسكندرية السيد/ يوانيس بيرجاكيس، ومعاون في القداس الإلهي عدد من كهنة الإسكندرية، وحضر العديد من الشعب المؤمن من مدينة الإسكندرية، وفي نهاية القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس والأسقف الجديد المهنئين في قاعة العرش البطريركي بالدير.