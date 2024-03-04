مع رحيل جميل برسوم.. أفلام "كنسية" للفنان الراحل

أعلن المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الاب بطرس دانيال، في بيان رسمي له منذ قليل، رحيل الفنان القبطي جميل برسوم، الذي له باع في تقديم الشخصيات الدينية، وقال المركز في بيان له: الرآحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين. فقد الوسط الفني نجمًا كان يضيء في سماء الفن بحضوره المبدع والجميل ألا وهو الفنان الكاريزما جميل برسوم، لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع، الذي أمتعنا جميعًا بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.

الأفلام الدينية

وشارك الفنان جميل برسوم في عدد كبير من الأفلام الدينية المسيحية مثل فيلم الحبشي الذي جسد فيه شخصية الراهب عبد المسيح الحبشي، وأفلام أخرى متعددة مثل فيلم ضيف من السما الذي يتناول قصة حياة الراهب اندراوس الصموئيلي، وفيلم الراهب الصامت الذي يتناول سيرة الراهب يسطس الانطوني، وفيلم نسر البرية الذي يتناول السيرة الذاتية للراهب فلتاؤوس السرياني، وفيلم فخر الرهبنة اذلي يتناول السيرة الذاتية للام ايريني رئيسة دير ابي سيفين للراهبات.

وكذلك فيلم الله محبة، وفيلم القديسة دميانة، والقديسة مارينا، والانبا برسوم العريان، ومارمرقس، والأنبا ابرام، ومارجرجس، ومار مينا، و49 شهيد، وابو نفر، وعدد لا يحصى من الأفلام الدينية الكنسية.

وله العديد من الأدوار في السينما المصرية حيث شارك بأفلام ولاد العم، الفيل الأزرق، الجزيرة 2، من 30 سنة، علي معزة وإبراهيم، اشتباك، الكنز، الكنز 2.

وشارك أيضا بعدة مسلسلات مثل أهل كايرو، الشحرورة، الهروب، بدون ذكر أسماء، وش تاني، ساحرة الجنوب، نصيبي وقسمتك، كلبش، الزيبق، الأب الروحي، طايع، نصيبي وقسمتك 3، حكايتي، قوت القلوب، فلانتينو، ختم النمر، الطاووس.

وجميل برسوم هو ممثل مصري، أشتهر بدوره في فيلم ولاد العم، درس في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية وقام بتحويل أوراقه ل المعهد العالي للفنون المسرحية.