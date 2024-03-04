اليوم.. البابا تواضروس يرأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيسنتي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، وذلك بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وكان مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، برئاسة القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، رحيل الأنبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: "رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.. هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا".

الأنبا بيسنتي في سطور: