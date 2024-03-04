الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدًا.. الأنبا مرقص يترأس القداس وصلاة الثالث على الأنبا بيسنتي

الانبا بيسنتي
الانبا بيسنتي

يترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صلاة اليوم الثالث، على الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، عقب انتهاء مراسم القداس الالهي، غدًا الثلاثاء، بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وكان مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، برئاسة القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، رحيل الأنبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: “رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.. هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا”.

الأنبا بيسنتي في سطور:

  • من مواليد 8 يونيو 1941 م. في قرية الإخصاص، حلوان (الصف، بالجيزة)، مصر.
  • حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، وماجيستير في الكيمياء الحيوية عام 1969.
  • اشتغل باحِثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي حوالي ثماني سنوات.
  • خدم بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، وكنيسة أبي سيفين أيضًا.
  • تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971 م.
  • سيم قسًا 12 نوفمبر 1972.
  • عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي سنة 1973.
  • انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتي عام 1974.
  • ثم مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية عام 1975.  وذلك في المكان الذي خلا بسفر الراهب القس أمونيوس السرياني للخدمة في الجزائر.
  • انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.
  • تم ترقيته قمصًا قبل سفره بيد البابا شنوده الثالث، وذلك في دير البراموس العامر (تقريبًا يوم 12 يوليو 1975 م.).  وكان سيسافر للعمل الرعوي في كنيسة مارجرجس والأنبا شنوده بجرسي سيتي بأمريكا
  • أرسله قداسة البابا للخدمة في أمريكا وكندا عام 1977.
  • ثم عيَّنهُ سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر 1980.
  • في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة العلاقات الكنسية - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس.

 

الانبا بيسنتي رحيل الانبا بيسنتي الأنبا بيسنتي أسقف حلوان اسقف حلوان والمعصرة نيافة الانبا بيسنتي

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية يحيون ذكرى الطوباوي إينوشنسيوس من بيرزو  الكاهن

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن نياحة نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

البيزنطية تحتفي بتذكار الشهداء إفتروبيوس وكلاونيكوس وفاسيليسكوس

نادي الشبية الأرثوذكسي بمصر الجديدة يحتفل بمرور 77 عامًا على تأسيسه

الكنيسة المارونية في مصر بحلول ذكرى مار توما الأكويني المعترف

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس أغابيطوس الأسقف

في أحد الابن الضال.. الكنيسة: الحسد من محبة العالم التي هي عداوة لله

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الأحد الثالث من الزمن الأربعيني

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير