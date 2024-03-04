غدًا.. كنيسة مارجرجس تتمم صلاة الثالث على الفنان الراحل جميل برسوم

تتمم كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بدمنهور، صلوات ومراسم اليوم الثالث لرحيل الفنان الراحل جميل برسوم، في تمام الساعة العاشرة من صباح الغد الثلاثاء.

وتتبع كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بدمنهور، ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن اليبية الغربية، والتي يرأسها الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة مصر الحالي، وهي نفس الايبارشية التي كان يشرف عليها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبيل توليه السدة البطريركية.

كما يترأس أيضا الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صلاة اليوم الثالث، على الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، عقب انتهاء مراسم القداس الالهي، غدًا الثلاثاء، بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وشارك الفنان جميل برسوم في عدد كبير من الأفلام الدينية المسيحية مثل فيلم الحبشي الذي جسد فيه شخصية الراهب عبد المسيح الحبشي، وأفلام أخرى متعددة مثل فيلم ضيف من السما الذي يتناول قصة حياة الراهب اندراوس الصموئيلي، وفيلم الراهب الصامت الذي يتناول سيرة الراهب يسطس الانطوني، وفيلم نسر البرية الذي يتناول السيرة الذاتية للراهب فلتاؤوس السرياني، وفيلم فخر الرهبنة الذي يتناول السيرة الذاتية للام ايريني رئيسة دير ابي سيفين للراهبات.

وكذلك فيلم الله محبة، وفيلم القديسة دميانة، والقديسة مارينا، والانبا برسوم العريان، ومارمرقس، والأنبا ابرام، ومارجرجس، ومار مينا، و49 شهيد، وابو نفر، وعدد لا يحصى من الأفلام الدينية الكنسية.

وله العديد من الأدوار في السينما المصرية حيث شارك بأفلام ولاد العم، الفيل الأزرق، الجزيرة 2، من 30 سنة، علي معزة وإبراهيم، اشتباك، الكنز، الكنز 2.

وشارك أيضا بعدة مسلسلات مثل أهل كايرو، الشحرورة، الهروب، بدون ذكر أسماء، وش تاني، ساحرة الجنوب، نصيبي وقسمتك، كلبش، الزيبق، الأب الروحي، طايع، نصيبي وقسمتك 3، حكايتي، قوت القلوب، فلانتينو، ختم النمر، الطاووس.

وجميل برسوم هو ممثل مصري، اشتهر بدوره في فيلم ولاد العم، درس في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية وقام بتحويل أوراقه للمعهد العالي للفنون المسرحية.