الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بعد تفويضه لتدبير شؤون إيبارشية حلوان والمعصرة.. أبرز المعلومات عن الأنبا يوليوس

الأنبا يوليوس
الأنبا يوليوس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو الراحل،وذلك بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وقال البابا تواضروس في عظته، أمس، أنه تم تفويض الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة لتدبير شؤون الإيبارشية. 

 أبرز المعلومات عن الأنبا يوليوس

  • ولد في 17 ديسمبر 1963 م.
  • ترهب في  7 إبريل 1990 م، بدير الشهيد مارمينا، مريوط، الإسكندرية بسم الراهب يوليوس آڤا مينا.
  • في يوم السبت 30 أمشير 1729 ش. الموافق 9 مارس 2013 م، (أحد رِفاع الصوم الأربعيني)، قام قداسة البابا المعظَّم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  بتجليس 4 من الآباء الأساقفة (الأنبا دانيال - الأنبا ثيؤدوسيوس - الأنبا بطرس - الأنبا مينا)، وفي اليوم التالي (1 برمهات) تم سيامة 7 من الآباء الرهبان أساقفة (الأنبا أبيفانيوس - الأنبا مقار - الأنبا صموئيل - الأنبا دوماديوس - الأنبا يوحنا - الأنبا زوسيما - الأنبا يوليوس).
  • سيم كأسقف عام كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج في  10 مارس 2013 م.
  • أصدر البابا تواضروس الثاني قرار بابوي رقم 13/2013م، بتفويض نيافة الأنبا يوليوس كنائب بابوي لكنائس منطقة مصر القديمة والمنيل وفُم الخليج بالقاهرة، وذلك بتاريخ 6 يونيو 2013.
  • بعد رسامة الأنبا يوأنس أسقفًا على أسيوط في مايو 2015 م، أوكل البابا تواضروس مسئولية والإشراف على أسقفية الخدمات العامة للأنبا يوليوس، حيث أسند إليه مسئولية الخدمات العامة (أسقفية الخدمات) في 24 مايو 2015.
  • هو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، وعضو لجنة السكرتارية.

ونعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.

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