مطرانية حلوان تبدأ استقبال العزاء في دير العريان بالمعصرة

بدأت الان مراسم استقبال ايبارشية حلوان والمعصرة، واجب العزاء، في رحيل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، الراحل، وذلك بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وكانت أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، أنه سيتم تلقي واجب العزاء في رحيل الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، على مدار اليوم وغدًا بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

هذا و قدم الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بوفاة مثلث الرحمات الأنبا بيسنتي، أسقف أبرشية حلوان والمعصرة والخامس عشر من مايو، المنتقل إلى جوار الرب يوم الأحد 03 آذار (مارس) 2024 م.

وقد نقل قدسه تعزيات صاحب القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، وصاحب النيافة مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس توابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، ومجلس الكنيسة في القاهرة وشعبها.

وقد صرح قدسه قائلًا: "نودع على رجاء القيامة وحياة الدهر العتيد أسقفًا جليلًا، وأبًا روحانيًا خدم بكل حب وأمانة حقل الرب، وبذل حياته كلها في خدمة الله وكنيسته والمجتمع، بعد أن قضى حياةً رهبانيةً حافلةً بالنسك والعبادة.

وكان قد أعلن مركز الكنيسة القبطية الارثوذكسية الاعلامي، برئاسة القمص موسى ابراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في ساعة متاخرة من مساء امس الاحد، رحيل الانبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.. هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرًا