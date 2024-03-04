كاثوليك مصر يحتفلون بحلول ذكرى الطوباوية ماري لويز

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بحلول ذكرى الطوباوية ماري لويز (إليزابيث دي لاموينون) المؤسسة، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: انه ولدت ماري لويز إليزابيث دي لاموينون في 3 أكتوبر 1763 في باريس.

كانت ابنة كريستيان فرانسوا ديل لاموينون دي باسفيل، حارس أختام فرنسا عام 1787، وماري إليزابيث بيرييه. كانت العائلة جزءًا من طبقة النبلاء الفرنسيين رفيعي المستوى.

نالت ماري لويز إليزابيث سر العماد المقدس في نفس يوم ولادتها في كنيسة القديس سولبيس. عاشت طفولتها السعيدة بجوار جدتها مدام بيريير، في قلعتها ثوبوف في نورماندي. وكانت متأثرة بالكاهن اليسوعي لويس بوردالوي، المرشد الروحي للعائلة، كانت تحب الإصغاء إلى كلماته وإرشاداته.

وتقدمت للمناولة الإحتفالية الأولي لها وهي في الثامنة من عمرها، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، في فبراير 1779، تزوجت من ابن عمها إدوارد فرانسوا ماتيو مولي، مستشار برلمان باريس، في كنيسة فندق لاموينيون.فأنجبت خمسة أطفال، مات منهم ثلاثة في سن صغير، وبقي منهم لويس ماتيو، الذي أصبح بعد ذلك وزير الترميم وفيليسيتيه التي تزوجت من كريستيان دي لاموينون.

ماري لويز إليزابيث، التي أصبحت الكونتيسة مولي، تنمو روحيًا بفضل كاهن رعية سانت سوبليس، الأب دي بانسيمونت. قررت مع مجموعة من النساء أن تلتزم بمساعدة الفقراء في الحي، وخلال الخلوة الروحية مع كاهن الرعية شعرت بدعوة المسيح.

ذهبت العائلة إلى بروكسل، وبعد إقامة قصيرة. عاد الكونت إدوارد فرانسوا ماتيو مولي والكونتيسة مول دي تشامبلاترو إلى العاصمة الفرنسية في يناير 1792 للامتثال للقوانين التسعة. أثناء الثورة، تم القبض على الزوجين واحتجازهما في الكونسيرجي. تم إطلاق سراح ماري لويز إليزابيث بسبب حالتها الصحية السيئة، لكن زوجها، وهو رجل نزيه ومحب، تم إعدامه بالمقصلة في عيد الفصح الأحد عام 1794م.

مدام مولي تأثرت بشدة بإعدام زوجها. علاوة على ذلك، فقد حزنت أيضًا لوفاة ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات. بعد هذه التقلبات العائلية، فكرت ماري لويز إليزابيث في التقاعد في الدير، لكن كاهن اعترافها طلب منها تأجيل قرارها.

وفى الثلاثين من عمرها أرادت أن تجدد ميثاقها وتعهدها لفكرة التكريس الرهباني، فعاد مرشدها الروحي الأب م. دي باسيمونت، من المنفى، وكان دائما يرسل لها رسائل سرية، وعُين أسقفًا على فان في عام 1802م. فشجعها على تأسيس جماعة رهبانية تعتني بالفتيات الضائعات والمشردات، فكتب لها رسالة يقول فيها :" الله ينتظر منك أن تبدي بالعمل بالرسالة الخيرية".

وأول من أنضم لها في رسالتها الإنسانية زوجان أرادوا أن يساعدوها في الرسالة، استقرت ماري لويز إليزابيث في فان مع بعض رفيقاتها ووالدتها مدام دي لاموينون في دير تم شراؤه لأول مرة بالقرب من ميناء المدينة. وهنا، تفتتح مدام مولي مدرسة للفتيات من الأسر الفقيرة. في 15 مايو 1803، تم تأسيس رهبنة “راهبات المحبة" في سانت لويس. طلبت المؤسسة من بنات المحبة أن يتدربن على نموذج مريم عند أقدام الصليب.

قدمت ماري لويز إليزابيث نذورها الرهبانية، وأتخذت اسم "ماري لويس". وفي غضون أيام قليلة تم تعيينها رئيسة عامة وأصبحت الأم ماري لويس. نمت الجماعة الرهبانية في بريطانيا، في عام 1807 تم افتتاح منزل في أوراي، وفي عام 1816 تم افتتاح منزل ثانٍ في بليشاتيل وفي عام 1824 تم شراء الدير السابق للقديس جيلداس ديل رويس حيث تم افتتاح مدرسة مجانية. وحصلت الرهبنة الناشئة على موافقة الإبرشية في 24 أبريل 1816 من أسقف فان الجديد المونسنيور. بيير فرديناند دي باسيت روكيسفورت. توفيت الأم ماري لويس في 4 مارس 1825، ممسكة بصدرها الصليب الذي لم يفارقها منذ سنواتها الأولى. تم دفنها في فان في كنيسة المجتمع.

عند وفاة المؤسسة، بلغت عدد الجماعة حوالي خمسين راهبة أرادت أن تعيش على روح الأم ماري لويس لتحمل إلى المحرومين محبة الله الساكن فيهم. منح البابا غريغوري السادس عشر الموافقة النهائية للمعهد في 4 ديسمبر 1840م. في 16يناير 1986، أعلن البابا القديس يوحنا بولس الثاني أن الأم ماري لويس مكرمة. في 10 فبراير 2011، اعترف الكرسي الرسولي بمعجزة شفاء مارسيل ليساج، وهو مواطن من كيبيك يعاني من التهاب العظم والنقي المزمن، والذي شفي بعد صلاة عائلته للأم ماري لويس. في 19 ديسمبر 2011، أصدر البابا بنديكتوس السادس عشر مرسوم التطويب، وقام الكاردينال أنجيلو أماتو بقداس الاحتفال نائباً عن البابا بتطويب الأم ماري لويس في ساحة ميناء فان في 27 مايو 2012. وكان هذا أول تطويب يتم الاحتفال به في بريطانيا.