الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

جثمان الانبا بيسنتي يتوجه لمثواه الاخير بدير العريان

البابا والانبا بيسنتي
البابا والانبا بيسنتي

يتوجه الان جثمان الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، الراحل، الى مثواه الاخير بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، بالمعصرة.

وكانت أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، أنه سيتم تلقي واجب العزاء في رحيل  الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، على مدار اليوم وغدًا بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

كما يترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صلاة اليوم الثالث، على الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، عقب انتهاء مراسم القداس الالهي، غدًا الثلاثاء، بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وكان أعلن مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، برئاسة القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، رحيل الأنبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفا، هذا وستقام صلوات تجنيده في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الإثنين 4 مارس 2024 الساعة الثالثة عصرا
ونعاه الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ونودع لحضن القديسين أبانا الأسقف المكرم الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو الرب ينيح نفسه الطاهرة، ويعزي الايبارشية وكل أحبائه كان بالحق رجل الله، اذكرنا أمام الرب ليعيننا كما أعانك.
كما تقدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازي لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة.
وأضاف رئيس الأساقفة: خدم سيده بكل أمانه، إذ قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص ونتضرع ونصلي لله القدير أن يسكب تعزية في قلوب شعب الكنيسة...

الانبا بيسنتي نيافة الانبا بيسنتي الأنبا بيسنتي أسقف حلوان اسقف حلوان والمعصرة جنازة الأنبا بيسنتي رحيل الانبا بيسنتي

مواد متعلقة

غدًا.. كنيسة مارجرجس تتمم صلاة الثالث على الفنان الراحل جميل برسوم

أسرة الفنان الراحل جميل برسوم تستقبل واجب العزاء فى كنيسة دمنهور

موعد ومكان جنازة الفنان جميل برسوم

رؤساء وممثلي الكنائس ينعون الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

مع رحيل جميل برسوم.. أفلام "كنسية" للفنان الراحل

غدًا.. الأنبا مرقص يترأس القداس وصلاة الثالث على الأنبا بيسنتي

مطرانية حلوان: عزاء الأنبا بيسنتي بدير العريان اليوم وغدا

الكنيسة تسمح بحضور الشعب القبطي لجنازة الأنبا بيسنتي

الأكثر قراءة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال