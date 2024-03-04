جثمان الانبا بيسنتي يتوجه لمثواه الاخير بدير العريان

يتوجه الان جثمان الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، الراحل، الى مثواه الاخير بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، بالمعصرة.

وكانت أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، أنه سيتم تلقي واجب العزاء في رحيل الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، على مدار اليوم وغدًا بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

كما يترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صلاة اليوم الثالث، على الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، عقب انتهاء مراسم القداس الالهي، غدًا الثلاثاء، بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وكان أعلن مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، برئاسة القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، رحيل الأنبا بيسنتي، في بيان رسمي جاء نصه: رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفا، هذا وستقام صلوات تجنيده في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الإثنين 4 مارس 2024 الساعة الثالثة عصرا

ونعاه الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ونودع لحضن القديسين أبانا الأسقف المكرم الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو الرب ينيح نفسه الطاهرة، ويعزي الايبارشية وكل أحبائه كان بالحق رجل الله، اذكرنا أمام الرب ليعيننا كما أعانك.

كما تقدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازي لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة.

وأضاف رئيس الأساقفة: خدم سيده بكل أمانه، إذ قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص ونتضرع ونصلي لله القدير أن يسكب تعزية في قلوب شعب الكنيسة...