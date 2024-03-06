الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جوليانو من توليدو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس جوليانو من توليدو رئيس الأساقفة، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه وُلِد جوليانو عام 642م في طليطلة ، عاصمة مملكة إسبانيا القوطية ، لأبوين مسيحيين من أصول يهودية . تلقى سر العماد المقدس في كاتدرائية طليطلة ، وأشرف على تعليمه المطران يوجين الثاني. في شبابه اعتناق الحياة الرهبانية ، وإبراز نذوره الدائمة في دير أغلاي الذي أصبح فيما بعد رئيسًا له.

وبسبب النقص في عدد الكهنة، تم استدعاء جوليانو وصديقة المقرب له جوديلا ليفيتا لشغل مناصب مهمة في أبرشية توليدو، وأصبح جوديلا رئيسًا للشمامسة لكنه توفي في سن مبكرة بينما كان جوليانو يقوم بعمله، بدبلوماسية عظيمة ، في أسقفية كوريا توليدو. شارك في خلع الملك من قبل مجموعة من النبلاء المعارضين بقيادة الكونت إرفيج ، أتهم بعض الكتاب جوليان بتشجيع اضطهاد اليهود، ولكن في الواقع لم يكن سوى خمس سنوات بعد وفاته حتى صدر قانون قاسي وفضائح يُباع فيه جميع اليهود البالغين كعبيد ويُعهد بأطفالهم إلى عائلات مسيحية.في 16يناير680م، توفي المتروبوليت كيريكو.

وانتُخب جوليانو رئيس أساقفة توليدو ، ويُعتقد أنه كان في الستين من عمره ؛ مع منصبه ، تولى أيضًا منصب أسقف البلاط ومطار مقاطعة قرطاجنة الكنسية ، المكونة من حوالي عشرين أبرشية.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى القديسة روزا من فيتربو العذراء، وقال الفرنسيسكاني عنها انه وُلدت القديسة روزا في ولاية فيتربو في عام 1233م لأبوين من الفقراء الورعين حتى أن روزا الطفلة كانت لها رغبة كبيرة في الصلاة ومساعدة الفقراء ولكن عندما كانت في الثالثة من عمرها قامت خالتها بتربيتها.

وفي سن السابعة عاشت روزا بالفعل حياة العزلة وتكريس نفسها للتكفير وكانت تصلي كثيراً لتحويل الخطأة. ولم تتم روزا العاشرة من عمرها حتى ظهرت لها القديسة الطاهرة مريم وطلبت منها أن تنضم إلى الرهبنة العلمانية الثالثة للقديس فرنسيس الأسيزي وللتبشير بالتوبة عن الذنوب في فيتربو والتي قد استولي عليها الإمبراطور فريدريك الثاني الإمبراطور الروماني المقدس في ذلك الوقت.

وسرعان ما تم قبول روزا راهبة في الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة؛ فكانت ترتدي سترة بسيطة مع حبل حول خصرها وعندما كانت تمشي في الشوارع كانت تمسك بصليب في يدها وكانت تحث الآخرين على أن يكونوا مخلصين للكنيسة الكاثوليكية.

وقد حاولت روز في سن الخامسة عشر أن تقوم بتأسيس دير ولكن جهودها فشلت وعادت مرة أخرى إلى حياة الصلاة والتوبة والعزلة في بيت أبيها.

وبين الحين والآخر كانت روزا تخرج من عزلتها لتتوسل إلى الشعب للقيام بالتوبة عن الذنب واستمر في التبشير بتلك الرسالة لمدة عامين، وفي يناير عام 1250م كانت فيتربو في ثورة ضد قداسة الحبر الأعظم ولما كانت روزا وعائلتها في صف قداسة البابا ضد الإمبراطور تم نفيهم جميعاً من المدينة ولجأوا إلى سوريانو نيل كيمينو وعندما انتصر الصف البابوي تم السماح لروزا بالعودة مرة أخرى.