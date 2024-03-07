مصدر كنسي: المجمع المقدس يعترف بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط 

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا اللجنة الرئيسية والعامة للمجمع المقدس.

وقال مصدر كنسي لـ "الدستور" إن المجمع من المقرر ان يصدر قراره بالاعتراف بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط، ديرًا عامرًا بالآباء الرهبان يدرج ضمن الاديرة المعترف بها في الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

ويقع دير الأمير تادرس الشطبي، ضمن الحزام الجغرافي لايبارشية منفلوط التي يرشف عليها الانبا ثاؤفيلس.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، قد عقدت اجتماعها برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة وذلك في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت أمس الأول.

وناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، عددًا من الملفات الرئيسية التي طرحت في جداول أعمال لجان المجمع خلال اليومين الماضيين.

كما عقدت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة، وشؤون المهجر، على التوالي اجتماعيهما، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.

لجنة شؤون المهجر تستعرض تقارير عن ظروف العمل الرعوي في بعض الدول

وناقش أعضاء لجنة شؤون الرهبنة والأديرة عددًا من الملفات الخاصة بهم، بينما تم في لجنة شؤون المهجر استعراض تقارير عن ظروف العمل الرعوي في بعض الدول والمناطق إلى جانب عرض لفكرة مكتب التنسيق بين إيبارشيات الكرازة المرقسية خارج مصر وإيبارشيات داخل مصر، والذي سيحمل اسم HIGH وهي اختصار لشعار المكتب "Hands In God's Hand" أي أيادٍ في يد الله.