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محمد الباز

الكرازة

مصدر كنسي: الأنبا ميخائيل أسقفًا على إيبارشية حلوان والمعصرة

الانبا ميخائيل
الانبا ميخائيل

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية والعامة للمجمع المقدس.

وعلمت “الدستور” من مصدر كنسي مُطلع أنه تقرر تجليس الأنبا ميخائيل، أسقفًا على إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، خلفًا للأسقف الراحل الأنبا بيسنتي.

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من هو الأنبا ميخائيل؟

وولد إرميا إسحق ثابت، والذي أصبح فيما بعد الانبا ميخائيل في 2 أكتوبر 1967 م، مركز ملوي محافظة المنيا، و حصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 2000 م، وترهب في 11 يوليو 2003 م، بسم الراهب بولس، في دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير المحرق، بمحافظة أسيوط، وذلك بعد اقل من عام تقريبًا من دخوله إلى الدير إذ تم ذلك في يوم 19 مارس 2002 م تقريبًا- بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.

الأنبا ميخائيل الأسقف العام، حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وتوابعها، القاهرة، مصر | St-Takla.org

و كان مسئولًا عن مباني الدير في فترة رهبنته، وسيم في رتبتي القسيسية نوفمبر 2011 م، ثم القمصية، و حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بدير المحرق، بتقدير جيد جدًا، كما كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بقسم العلوم الإنسانية.

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و قبل أسقفيته بسنتين خدم في أسقفية الخدمات العامة وبداتفترة خدمته في يناير عام 2017 م، وصار مسئولًا عن برامج التدريب والإعاقة والدراسات الاجتماعية بها، ومعاونًا لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والمفوض الباباوي لتدبير شؤون إيبارشية حلوان والمعصرة في الفترة بين نياحة الأنبا بيسنتي وتولى الأنبا ميخائي، وهي الفترة الحالية.

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تمت سيامته أسقفًا على يد البابا تواضروس الثاني، في 25 نوفمبر 2018 م، وتولى مهمة تدبير كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، بمحافظة القاهرة.

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وفي يوليو 2020 م، تولى مهمة وكالة الكلية الإكليريكية وتحديدًا كلية اللاهوت القبطية الارثوذكسية الاكليريكية بالانبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاثة سنوات، خلفًا لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، كما انه رئيس قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، وأستاذ العهد الجديد، وهو مقرر لجنة (الصحة النفسية ومكافحة الإدمان) الفرعية بالمجمع المقدس.

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