الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اعتمده المجمع المقدس.. المستشار بيشوى باسل يشرح لـ"الدستور" دور المكتب الفنى الباباوى

المستشار بيشوي باسل
المستشار بيشوي باسل وقداسة البابا

عُقِدَت صباح اليوم الخميس، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، وحضور 110 من أعضائه البالغ عددهم 133 عضوًا.

وضمن توصيات وقرارات المجمع المقدس، تم اعتماد تأسيس المكتب الفني العام بالبطريركية مع إنشاء فروع بالإيبارشيات ليقوم بالتواصل مع الجهات الحكومية المتنوعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالكنائس.

بيشوي باسل المستشار القانوني للمكتب الفني للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المكتب الفني لقداسة البابا هو جهة ذات طابع قانوني هندسي، تأسس في 30 أغسطس عام 2020، بموجب قرارًا باباويًا، وهو الجهة المنوط بها البت الهندسي والقانوني لكل العقارات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وموقفها القانوني، من كنائس ومباني خدمات ومشروعات مثل المستشفيات والمزارع والمدارس وخلافه، إضافة إلى الأديرة ومشروعاتها.

وأشار "باسل" إلى أن المكتب الفني الباباوي هو الجهة المنوط بها استخراج تراخيص بناء الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبان أخرى تابعة؛ كما تعمل اللجنة على التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى تقنين اوضاع الاراض التي كانت زراعية ولم تعد صالحة للاستخدام الزراعي فيقوم المكتب الفني بتغيير نشاط الارض ومتابعة العمل حتى استخراج رخصة بناء الكنيسة، وتقديم دراسات جدوى للمشاريع طبقًا للاحتياج، وتوظيف كوادر لإدارة التراخيص ولإدارة العقود وتسجيل الأراضي.

وأضاف: كذلك توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية، وأيضًا توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية، وعمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجًا سواء "الكنائس- المدارس- المستشفيات".

واختتم: كذلك عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين "معماري- مدني- إليكتروميكانيكال- مرور"، ووضع جدول بأتعاب استرشادية وزمن تسليم رسومات للاستشارين، وأيضًا وضع قوائم من المقاولين المعتمدين "حفر وخرسانة وطوب"، مع وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.

IMG-20240307-WA0045
IMG-20240307-WA0045
IMG-20240307-WA0047
IMG-20240307-WA0047

IMG-20240307-WA0050
IMG-20240307-WA0050

IMG-20240307-WA0051
IMG-20240307-WA0051
IMG-20240307-WA0049
IMG-20240307-WA0049
بيشوي باسل المستشار بيشوي باسل

مواد متعلقة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى شهداء أفسس السبعة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بتذكار القدّيستَين برباتوا وفِليشتا

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس تادرس الرومى

"في حضرة رجل الله".. تفاصيل شهادة طبيب الأنبا بيسنتي حول الفترة الأخيرة في حياته

بعد تكريم قرينة الرئيس.. الأخت تاسوني بربارة: "مازلت أطمح في تكريم السماء"

استعدادا لطقس "زيت الميرون".. إعادة افتتاح الكنائس الأثرية بدير الأنبا بيشوي (صور)

مصدر كنسى: الأنبا ميخائيل أسقفًا على إيبارشية حلوان والمعصرة

مصدر كنسي: المجمع المقدس يعترف بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط 

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

بعد قرارات البنك المركزى.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ بخماسية فى الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة