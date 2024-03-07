بعد تكريم قرينة الرئيس.. الأخت تاسوني بربارة: "مازلت أطمح في تكريم السماء"

أعربت تاسوني بربارة نعيم، الخادمة المُكرسة بالكنيسة القبطية في مطرانية بورسعيد، عن سعادتها بتكريم السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لها خلال احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

وقالت لـ"الدستور": "ما زلت أطمح في تكريمًا آخرً وهو تكريم السماوات في (الحياة الأبدية)".

وأوضحت “نعيم” التي سخرت حياتها لخدمة المرضى وجمع التبرعات، لإجراء العمليات للفقراء منهم، وتوفير الدعم الطبي والمعنوي الكامل لهم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها أثناء التكريم أعربت عن امتنانها للسيدة انتصار السيسي: "شكرا جدا لا أستحق كل ذلك"، إلا أن قرينة الرئيس ردت: "متقوليش كده تستحقي كل خير".

الخادمة المُكرسة (بربارة) القاهرية الاصل، والحاصلة على شهادة التمريض، بدأت عملها الخدمي في مُطرانية بورسعيد منذ عام 1994، موضحة أنها لم تكن تتوقع ذلك التكريم، ولم تسع له.

وأوضحت أن تكريم الدولة للمصريات، دليل تقدير للدور الذي تقوم به المرأة المصرية، التي تعتبر (رمانة ميزان في المجتمع) بحسب تعبيرها، متمنية أن ترى كل المرضى في حال أفضل وأن يمن وينعم عليهم الله بالشفاء والعافية، بحسب ما تتلو الكنيسة في ليتورجيتها اليومية بأوشية المرضى.

ونشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عددًا من الصور خلال مشاركتها فى حفل تكريم عدد من السيدات، بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للمراة الذي يحل غدًا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: «أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور».