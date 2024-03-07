الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

استعدادا لطقس "زيت الميرون".. إعادة افتتاح الكنائس الأثرية بدير الأنبا بيشوي (صور)

كنيسة
كنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، ويترأس صناعته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وهي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني منذ توليه السدة المرقسية.

وأقيم طقس صنع الميرون في عهده 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه، ويعتبر الميرون هو ثاني أسرار الكنيسة السبعة.

وقال الراهب نوح الانبا بيشوي، في تصريحات له، إنه تزامنا مع الجلسة الختامية للمجمع المقدس وبدء عمل الميرون المقدس سيعاد افتتاح الكنائس الأثرية بدير القديس العظيم أنبا بيشوي بعد ترميمها بعودة جسدي الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي إليها.. وفتحها للصلاة والزيارة مرة ثانية.

كما تبدأ الكنيسة الصوم الكبير أطول أصوامها في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في 4 مايو 2024.

من ناحية أخرى، يترأس حاليا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللجنة الرئيسية والعامة للمجمع المقدس، وعقدت أمس اللجنة الدائمة للمجمع المقدس اجتماعها برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة وذلك في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت أمس الأول.

وناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، عددًا من الملفات الرئيسية التي طرحت في جداول أعمال لجان المجمع خلال اليومين الماضيين.

وأيضًا، عقدت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة، وشؤون المهجر، على التوالي اجتماعيهما، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.

وناقش أعضاء لجنة شؤون الرهبنة والأديرة عددًا من الملفات الخاصة بهم، بينما تم في لجنة شؤون المهجر استعراض تقارير عن ظروف العمل الرعوي في بعض الدول والمناطق إلى جانب عرض لفكرة مكتب التنسيق بين إيبارشيات الكرازة المرقسية خارج مصر وإيبارشيات داخل مصر، والذي سيحمل اسم HIGH وهي اختصار لشعار المكتب "Hands In God's Hand" أي أيادٍ في يد الله.

الميرون الميرون المقدس الميرون المقدس لعام 2024 تقديس الميرون خميرة زيت الميرون

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