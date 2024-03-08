الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز

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الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس فاوستينو ميجيز

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس فاوستينو ميجيز، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة احتفالية قال خلالها إنه وُلِد مانويل ميجيز غونزاليس يوم 29 مايو عام 1877م  في خاميراس، بالقرب من أسيفيدو ديل ريو ، في مقاطعة أورينسي بإسبانيا، في 24 مارس 1831م. 

وكان رابع وآخر أبناء بينيتو ميغيز وماريا غونزاليس، مسيحيين يعيشون بكل تقوى وصلاح وعاملين لا يكلون تم تعميده في اليوم التالي لميلاده، وبعد عام حصل على سر التثبيت. 

أعطته المناظر الطبيعية في مسقط رأسه، بين الوديان والجبال شديدة الإنحدار، شخصية متحفظة ومراقبة وعاشقة للطبيعة، مصممة على مواجهة العقبات والتغلب عليها، وقادرة على العمل بثبات واستقامة. درس العلوم اللاتينية والإنسانية في المدرسة الداخلية الملحقة لمزار سيدة المعجزات في أورينسي، حيث انتقل في سن السادسة عشرة، بعد أن أنهى المدرسة البلدية.

دخل الرهبنة في 5 ديسمبر 1850م، وغير اسمه إلى فاوستينو. بعد الانتهاء من مرحلة الابتداء، قدم نذوره الاحتفالية في 16 يناير 1853 في كلية سان فرناندو في مدريد. حتى أثناء رحلة التكوين، تميز بذكائه، لدرجة أنه بدأ التدريس بالفعل في عام 1855م، بصفته شماسًا إنجيليا، في 8 مارس  1856م، سيم كاهنًا. وتم إرساله على كوبا، كانت مهمته الرئيسية الأولى في كوبا ، حيث تم إرساله في 3 نوفمبر 1857: كان على وجه التحديد مسؤولاً عن تدريس الزراعة والفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعي في مدرسة غواناباكوا، التي أسسها الآباء البياريون لتدريب المعلمين المستقبليين المستعمرة الإسبانية.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى الطوباوي خوسيه أولالو فالديس الراهب، وقال عنه الفرنسيسكاني انه ولد خوسيه في 12 فبراير 1820م في هافانا بجزيرة كوبا، ولد من علاقة غير شرعية من أمه فويتيلا ، التي نُصحت بشدة بإجراء عملية إجهاض، فرفضت بشدة، فعندما ولد الطفل وضع في دار الأيتام بالجزيرة . 

وأعطاه اسم خوسيه أولالو فالديس: الاسم الأول تكريما للقديس يوسف شفيه الدار ؛ الاسم الثاني، المخصص لجميع اللقطاء كإجراء احترازي تقريبًا كلقب الأم وفقًا للعرف الإسباني، بحيث لا يتم الكشف عن ولادتهم من "آباء مجهولين". لقب فالديس هو لقب الأسقف الذي تبنى رعايته. الذي يريد بشجاعة أن يطلق على جميع اللقطاء في أبرشيته بهذه الطريقة. وبعد فترة أنتقل خوسيه من دار الإيتام إلى المنزل الخيري. وهنا تعلم تعليماً جيداً، في حين أن التعليم كان في ذلك الوقت حكراً على الأغنياء فقط. في عام 1833، اندلع وباء الكوليرا في هافانا وعرض الشاب البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا المساعدة: وهكذا اكتشف رسالة حياته. 

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