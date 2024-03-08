الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بالجمعة الرابعة من الصوم الكبير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول يوم الجمعة الرابع من الصوم الكبير.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة المارونية عظة احتفالية جاء نصها كالاتي: 

يا سيدنا المسيح، أنتَ مَن يخلّص النفوس

أيّها الإله، الضابط جميع القدرات المنظورة وغير المنظورة،

لأنّك خالق كل ما في السماء،

وما هو فوق السماء،

وما هو تحت الأرض،

لكن أيضًا ما هو على الأرض...

أنت تمسك كل شيء في يدك،

لأنّ يدك، يا رب، هي القدرة العُظمى 

التي تنجز إرادة أبيك،

هي التي تخطّط، تنفّذ وتخلق

وتوجّه حياتنا بنهج فائق الوصف.

يدُك هي التي خلقتني أنا أيضًا

ومن العدم أتت بي الى الوجود.

أنا قد وُلِدت في هذا العالم

وقد كنت أجهلك كليًّا، أنت المعلّم الصالح،

أنت خالقي، أنتَ مَن صاغني،

وأنا كنت في العالم كفاقد البصر

وكأني دون إله لأني كنت أجهل ربّي.

عندئذٍ، أنتَ بذاتك رحمتني، نظرتَ اليّ،

جعلتني أتوب، بعد أن أنرتَ ظلمتي بنورك الساطع،

وجذبتني إليك، يا خالقي

وبعد أن اقتلعتني من عمق الحفرة...

الى أشواق وملذّات هذه الحياة،

أبديت لي الطريق، واعطيتني دليلًا

ليقودني نحو وصاياك.

كنت أتبعه، أتبعه، دون قلق...

لكن، عندما كنت أراك، أنت المعلّم الصالح

هناك مع دليلي ومع أبي السماوي

كنتُ أشعر بحب، وشوق لا يوصفان.

حينها كنت أشعر بأني أبعد من الإيمان والرّجاء،

وكنت أقول: "الآن أرى الخيرات المستقبَلة

إنّ ملكوت السماوات صار ههنا

إني أرى أمام عيناي الخيرات التي لم ترها عَينٌ

والتي لم تسمع بها أذنٌ" 

من جهة أخرى، استضافت الكلية الإكليريكية بالمعادي، برئاسة الأب بيشوي رسمي، وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس، اجتماعي الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة الدورية.

شارك بالحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، والأب بولس حرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية، والقمص بيشوي حلمي، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة.

وتابعت الأمانة العامة استعدادات الكنيسة في مصر لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، التي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء، الثالث عشر مارس الجاري، طبقًا للبرنامج المعد من قبل اللجنة، الذي يقام تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالشراكة مع مجلس كنائس مصر.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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