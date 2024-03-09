الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيسة فرنشيسكا الرومانيّة

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بذكرى القدّيسة فرنشيسكا الرومانيّة، الراهبة، التي وُلدت عام 1384. تزوَّجت وهي شابة فرزقها الله ثلاثة أبناء. عاشت في أيام صعبة، ولذلك وزَّعت أموالها على الفقراء، وخدمت المرضى. كانت عجيبة في حياتها: نشطت في خدمة المحتاجين وفي ممارسة الفضائل، ولا سيما التواضع والصبر. أسَّست عام 1425 رهبنة المكرَّسات بحسب قوانين القديس مبارك. توفيت عام 1440 .

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: به دُعينا من الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى معرفة عظمة اسمه. نضع فيك رجاءنا، يا مَبدَأ الخَلق كلّه. لقد فتحتَ عيون قلوبنا، لكي تعرفك، أنت وحدك العليّ في السماوات، والقدّوس الجالس بين القدّيسين. تَحطّ سفاهة المتكبّرين، وتحبط حسابات الأمم، ترفع المتواضعين وتطرح المقتدرين، تُغْني وتُفقِر، تأخذ الحياة وتعطيها.

أيّها المُحسِن الأوحد للنّفوس، وإله كلّ ذي جسد، أنت تفحص الأعماق، وترى أعمال البشر، أنت المعين في الأخطار، ومخلّص اليائسين، خالق وحارس كلّ روح حيّ... نبتهل إليك أيّها الكلّيّ القدرة، كن عوننا وحامينا، خلّص المظلومين، ترأّف بالضعفاء، وارفع من سقطوا.

أَظهِرْ نفسك للمحتاجين، اِشفِ المرضى، رُدَّ الضالّين من شعبك، أعطِ الطعام للجائعين، والحريّة للمسجونين، أَنهِض الضعفاء، شَجِّع الخائفين؛ ولتعرف كلّ الشعوب، أنّك أنت الله وحدك، وأنّ ربّنا يسوع المسيح هو ابنك، وأنّنا نحن شعبك وغنم مرعاك.

من جهة اخرى، أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن ترتيبات سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم.

وأوضحت الكاتدرائية في بيان لها: أنه تبدأ صلوات العشية الساعة السادسة مساء اليوم السبت ۹ مارس ۲۰۲٤، وتفتح الأبواب في الساعة الرابعة مساءً.

وتابعت: أنه يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح غد الأحد ۱۰ مارس ۲۰۲۴، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحا.

وأكدت أنه يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

مُضيفًا: دخول الآباء المطارنة والأساقفة من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة (1) بسياراتهم، الدخول بالنسبة للآباء الكهنة والشمامسة والشعب من حاملي الدعوات من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس بوابة (۱)، على أن يكونوا مترجلين بدون سيارات رجاء من جميع الحضور التعاون مع رجال الأمن وخدام الكشافة لتسهيل مهمتهم في الحفاظ على النظام والترتيب.