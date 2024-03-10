الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تترات رمضانية في الراديو 9090.. كلمات رمزي بشارة وألحان مينا عطا

رمزي بشارة ومينا
رمزي بشارة ومينا عطا

يشارك الشاعر رمزي بشارة، المُلقب بـ«بحر الكلام»، في الموسم الرمضاني الحالي، بكتابة العديد من تترات البرامج الرمضانية عبر الراديو 9090.


وقال في تصريح خاصلـ الدستور، إن هذه التترات غُنت بواسطة كوكبة من ألمع الأصوات المصرية مثل: ياسمين علي، هلا رشدي، أحمد زعيم، وائل الفشني، رامي عاشور، فريدة عبيد وميرتيا عماد.

وشملت هذه التترات تتر المسلسل الكوميدي: "زوجة تحت الطلب" بطولة وغناء ويزو ومحمد نشأت، وتتر الفوازير الإذاعية "اعرف مين" غناء مينا عطا الذي قام بعمل كل الألحان وكانت الكلمات بتوقيع الشاعر رمزي بشارة والتوزيع الموسيقي لمهاب سامي والميكس والماستر لبيشوي مجدي.

وقد وصل عدد هذه الأغاني لإحدى عشر أغنية وأحد عشر برنامج تنوعت بين البرنامج والمسلسل والفوازير ومن هذه البرامج الرياضي والاجتماعي والديني.. إلى آخره.

يذكر أن رمزي بشارة ومينا عطا قد قاما بعمل أغاني تترات برامج الراديو ٩٠٩٠ لعام ٢٠٢٤ "أربعة عشر أغنية لأربعة عشر برنامج".


وقد شارك في غناء هذه التترات مجموعة من النجوم مثل:
زينب حسن، سهيلة بهجت، أحمد فريد، دودچ، أحمد الروبي، هايدي موسى، كروان، كريم آبو زيد وآخرين.

جاءت كلمات كل التترات لرمزي بشارة والألحان لمينا عطا والتوزيعات الموسيقية لمهاب سامي وروميو والهندسة الصوتية لبيشوي مجدي. 

وفيما يلي كلمات تتر برنامج "زي ما التاريخ بيقول" 
الذي تقدمه الإعلامية: "بسنت بكر" وقد قام بغنائه "أحمد فريد" صاحب أغنية لو جي في رجوع:

مصر الحياة من قَبل ما تتكَوِّن الحياة
للدُّنيا عَلِّمِت وعَلِّمِت على الغُزاة
واللي يفَكَّرها سهلة مِش مِجَمَّع أو جهول
زي ما التاريخ بيقول

بلدنا طيِّبة.. ادخلوها آمنين
وقوِّية ومُرعبة.. لأي أشرار طمعانين
ليها عالجميع جمايل أهلها ولاد أُصول
زي ما التاريخ بيقول

وهذه أيضًا كلمات تتر برنامج "دراسة واقتصاد" الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الراديو ٩٠٩٠ وهو من غناء سهيلة بهجت نجمة برنامج ذا ڤويس كيدز:

رغم الشدايد ولا أي شيء كَسَرنا
عملنا اللي علينا ولا قَصَّرنا
على صِعاب كتير قوي احنا انتصرنا
قُدَّامنا مُستقبل عظيم

أي أزمة بعد حبة هتبقى مرت
مفيش قصادنا أي مُشكلة استمرت
احنا ناس على وجود الأمل أصَرِّت
وساندنا الرحمن الرحيم

احنا شّعب للنجاح دايمًا أراد
ونجاحنا جَيْ شيء أكيد مِش افتراض
بشُغل جَد وبـ دراسـة واقـتـصـاد
ومَعُونِة المولَى الكَريم

الشاعر رمزي بشارة الشاعر رمزي بشارة بحر الكلام رمزي بشارة بحر الكلام رمزي بشارة الشاعر رمزي بشارة مؤلف كلمات مراحمك يا إلهي

مواد متعلقة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

المطران عطاالله حنا: القدس مدينة السلام ولكن سلامها مغيب بغياب العدالة

في سبت الأموات.. لما تصلي الكنيسة من أجل الراقدين؟

البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسين الأربعين شهيدًا المستشهدين في مدينة سبسطية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة تريزا مارغريتا ريدي

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيسة فرنشيسكا الرومانيّة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى وجود رأس القديس يوحنا المعمدان

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول ذكرى الشهداء الأربعين

الأكثر قراءة

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

10 مراصد فلكية بالسعودية تبدأ فى رصد هلال رمضان 2024 (فيديو)

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

إخلاء سبيل شاب هتك عرض قاصر فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى