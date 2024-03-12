الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية على المنازل والمنشآت الموصلة للصرف الصحي على ترع ري الأراضي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة البيئة بالديوان العام، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط  المنازل والمنشآت التي تلقي بمياة الصرف الصحى  في  المجارى المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضى  لمنع تلوث المجارى المائية والحد من آثاره الضارة على صحة المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قام  المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الرى بمحافظة الشرقية، بشن حملة مفاجئة للتفتيش على المنازل والمنشآت التي تقوم بتوصيل الصرف الصحى على المجارى المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضى بقرى العلاقمة بمركز ههيا وقرى (الأحراز - المشاعلة -المانسترلى ) بمركز أبوكبير، وقرى (الشبانات -أبو الأخضر- كفر موسى عمران - أولاد موافى ) بمركز الزقازيق، والديدامون بمركز فاقوس.

وأسفرت الحملة عن ضبط (42) منزل يقوم بإلقاء الصرف الصحى على الترع الخاصة برى الأراضى، وتم تحرير محاضر جنح تحرير (13) محضر جنح بقرية العلاقمة بمركز ههيا أرقام (180، 184، 260259، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 269، 270) جنح ههيا.

كما تم تحرير (7) محاضر جنح بقرى (الأحراز والمشاعلة والمانسترلى ) بمركز ابوكبير أرقام (209، 210،211، 212، 213، 214، 215) جنح ابوكبير، وتم تحرير (3) محاضر جنح بقريه الديدامون بمركز فاقوس،أرقام (802، 803، 809) جنح فاقوس.

وحرر (19) محضرا جنح بقرى (الشبانات -أبو الأخضر -كفر موسى عمران -أولاد موافى ) بمركز الزقازيق،أرقام (172، 175، 177، 178، 179، 251، 253،254، 255، 256، 258، 262، 271، 272، 273، 274، 275، 277، 278) جنح مركز الزقازيق

وفى سياق متصل، حررت إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية محاضر جنح لعدد من المنشآت الطبية، بمدينة العاشر من رمضان، لوجود مخالفات طبية تتعلق بالنفايات الخطرة والصلبة وعدد من المخالفات الإدارية.

إدارة شئون البيئة جهاز شئون البيئة الصرف الصحي حملة مفاجئة إلقاء الصرف الصحى صحة المواطنين

مواد متعلقة

نجاة 8 مواطنين من الموت على الطريق الإقليمى بديرب نجم

عادة منذ سنوات.. أسرة مسيحية تعلق فانوس وزينة رمضان

مصرع طالب صعقا بالكهرباء فى منزله بمركز منيا القمح بالشرقية

مصرع شاب بطلق نارى فى الشرقية

توزيع 40 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

"الشرقية" تناقش برنامجا لتدريب وتأهيل 2500 شاب لسوق العمل

راعى الكاثوليك بالشرقية يعلق فانوس رمضان على الكنيسة: هنصوم مع بعض

الأكثر قراءة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

اتحاد الكرة يكشف لـ«الدستور» العقوبة المتوقعة على شيكابالا بعد واقعة نهائي الكأس

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل