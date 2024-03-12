حملات تفتيشية على المنازل والمنشآت الموصلة للصرف الصحي على ترع ري الأراضي بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة البيئة بالديوان العام، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المنازل والمنشآت التي تلقي بمياة الصرف الصحى في المجارى المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضى لمنع تلوث المجارى المائية والحد من آثاره الضارة على صحة المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قام المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الرى بمحافظة الشرقية، بشن حملة مفاجئة للتفتيش على المنازل والمنشآت التي تقوم بتوصيل الصرف الصحى على المجارى المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضى بقرى العلاقمة بمركز ههيا وقرى (الأحراز - المشاعلة -المانسترلى ) بمركز أبوكبير، وقرى (الشبانات -أبو الأخضر- كفر موسى عمران - أولاد موافى ) بمركز الزقازيق، والديدامون بمركز فاقوس.

وأسفرت الحملة عن ضبط (42) منزل يقوم بإلقاء الصرف الصحى على الترع الخاصة برى الأراضى، وتم تحرير محاضر جنح تحرير (13) محضر جنح بقرية العلاقمة بمركز ههيا أرقام (180، 184، 260259، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 269، 270) جنح ههيا.

كما تم تحرير (7) محاضر جنح بقرى (الأحراز والمشاعلة والمانسترلى ) بمركز ابوكبير أرقام (209، 210،211، 212، 213، 214، 215) جنح ابوكبير، وتم تحرير (3) محاضر جنح بقريه الديدامون بمركز فاقوس،أرقام (802، 803، 809) جنح فاقوس.

وحرر (19) محضرا جنح بقرى (الشبانات -أبو الأخضر -كفر موسى عمران -أولاد موافى ) بمركز الزقازيق،أرقام (172، 175، 177، 178، 179، 251، 253،254، 255، 256، 258، 262، 271، 272، 273، 274، 275، 277، 278) جنح مركز الزقازيق

وفى سياق متصل، حررت إدارة شئون البيئة بمحافظة الشرقية محاضر جنح لعدد من المنشآت الطبية، بمدينة العاشر من رمضان، لوجود مخالفات طبية تتعلق بالنفايات الخطرة والصلبة وعدد من المخالفات الإدارية.