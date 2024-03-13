ضبط 5 أطنان أسمدة مجهولة المصدر خلال حملات رقابية فى الشرقية

شنت إدارة تموين أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حملة تموينية بقيادة محمد شعير، مدير عام الإدارة، وبالاشتراك مع مباحث التموين، للمرور والتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٢٤٦١ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لحيازة 5 أطنان سماد مُحسَّن للتربة، مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.