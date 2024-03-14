الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، في وقوع  تصادم سيارة بموتوسيكل، بدائرة الصالحية الجديدة، وتم نقلهما للمستشفى. 

واستقبل مستشفى الصالحية الجديدة، كلًا من "فارس.م.ال"، 18 سنة مقيم قرية دوامة بالصالحية الجديدة جثة هامدة، و"حسن.ع.ع"، 18 سنة، مقيم قرية دوامة، بالصالحية الجديدة، مصابًا بكدمات وجروح.

وتبيَّن وقوع حادث بمحيط منطقة المشروع الأول، بمدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عنه وفاة الأول وإصابة الثانى.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، فيما يجري تلقى المصاب العلاج اللازم.

الصالحية الجديدة قرية دوامة منطقة المشروع الأول حادث تصادم جثة المتوفي

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