"علوم الزقازيق" تحصد المركز الثالث في المسابقة الدولية "IBA" بمجال البترول والجيولوجيا

حصد فريق كلية العلوم بجامعة الزقازيق المركز الثالث علي مستوي جامعات إفريقيا في المسابقة الدولية "IBA" بمجال البترول والجيولوجيا، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لجيولوجي البترول AA PG.

وشاركت الجامعة بالمسابقة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، وتحت إشراف الدكتورة عبير عبد الرحيم القناوي أستاذ الجيوفيزياء ورئيس قسم الجيولوجيا ومنسق عام البرامج الجديدة بالكلية، الدكتور محمد شحاتة منسق برنامج علوم البترول والمياه، الدكتور أشرف غنيمي الأستاذ بقسم الجيولوجيا، الدكتور محمد نبيه الأستاذ بقسم الجيولوجيا ومدير إدارة الوافدين بالجامعة، أ.أحمد بكري المدرس المساعد بالقسم، الجيوفيزيائي ماجد فهيم، الجيوفيزيائي أحمد فكري.

فريق الجامعة المشارك في المسابقة

وضم فريق الجامعة المشارك بالمسابقة كلًا من: الباحث محمد عادل كامل، المعيد عبد الرحمن ماهر عطية، الباحثة مريم مصطفي علي، الباحثة مني عبد الرحمن علي، الباحثة نيرة محمد كامل.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بهذا الفوز، مقدمًا خالص التهنئة لأبنائه الباحثين المشاركين بالمسابقة وللمشرفين علي الفريق وإدارة الكلية علي هذا الإنجاز المتميز، الذي يأتي نتاجًا للجهود المبذولة في الجامعة نحو دعم المبتكرين والنوابغ وذلك في إطار خطة الجامعة نحو تحقيق بيئة داعمة للابتكار والإبداع في ضوء رؤية مصر 2030.

المسابقات تخدم العملية البحثية والمجتمع فى مجالات عديدة

كما أكد الدكتور خالد الدرندلي، على أهمية المشاركة في تلك المسابقات التي لها طابع إقليمي ودولي بما تتسم به من روح عالية من التنافسية، وتخدم العملية البحثية والمجتمع في مجالات عديدة، متمنيًا لأبنائه من الباحثين دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة دائمًا.

الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بشباب الباحثين وتسعى دائما إلى المشاركة في جميع المسابقات

وأوضح د.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بشباب الباحثين وتسعى دائما إلى المشاركة في جميع المسابقات القومية والإقليمية والدولية والمنتديات العلمية، إيمانًا بأهمية المشاركة والتواصل البناء، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تشجيع طلابها وباحثيها على المشاركة في تلك المسابقات، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه هنأ د.جمال عنان عميد كلية العلوم أبنائه الباحثين، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى أن المسابقة انقسمت إلى مرحلة نصف النهائيات الإقليمية تكون فيها التصفية علي مستوي القارات ويتأهل الفريق الفائز علي المركز الأول إقليميًا لمرحلة النهائيات العالمية، يتم إجراء المسابقة افتراضيًا باستخدام منصات المؤتمرات الرقمية مثل Zoom، Google meet.

جدير بالذكر أنه قد حصل المركز الأول جامعة لاجوس بنيجيريا، بينما المركز الثانى جاء من نصيب جامعة حلوان بمصر، كما تعد هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى مجال البترول والجيولوجيا، والتى تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول سنويًا، ويسمح لأي مؤسسة أكاديمية حاصلة علي برنامج في علوم الأرض بالمشاركة في المسابقة، والتى تمتد لثمانية أسابيع يتم فيها تزويد الفريق المشارك بقاعدة بيانات بإقتراحات، حيث ينبغى علي كل فريق مشارك أن يقوم في نهاية المدة بتقديم عرض تقديمي يحتوي علي ما تم من تحليل وتقييم للبيانات والخروج بمقترحات.