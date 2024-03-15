التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يختتم فعاليات الخير بالشرقية

يقوم أعضاء جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتجهيز وجبات إطعام للأسر الأولى بالرعاية، ضمن فعاليات اليوم الخيرية التى تشهدها محافظة الشرقية منذ الصباح

وقال أحمد الناغى، أحد المساهمين من جمعية رسالة، إنه يتم تجهيز وجبات يبلغ عددها 400 وجبة إفطار، ضمن الفعاليات الخيرية التى دشنها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أن اليوم كان حافلا بعددا من الفعاليات الخيرية لأبناء المحافظة.

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة، لـ“الدستور”، أنه قد تم تنظيم فعالية ترفيهية للأطفال على هامش اليوم الخيرى، تتضمن احتفالية لهم ورسم على الوجوه وتلوين وألعاب وغيرها، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهم تزامنا مع اليوم الخيرى الحافل بالمحافظة

وفى سياق متصل، وزع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية وعضو التحالف، 400 كرتونة مواد غذائية، بمدينة العاشر من رمضان على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال نادر أحمد فضل، منسق القافلة بمدينة العاشر من رمضان، إنه قد تم توزيع 400 كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، بناء على دراسة للحالات المستحقة، ووفقا لأبحاث اجتماعية لبيان تفاصيل حالاتهم.

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة، لـ“الدستور”، أن التحالف قد شن ملحمة خيرية بمحافظة الشرقية اليوم بمدينة العاشر من رمضان ومركز أبوكبير، تتضمن أنشطة خيرية متنوعة، وذلك كجزء من جهود التحالف بمحافظات مصر خلال شهر رمضان.

وأوضح أن فعاليات اليوم تتضمن توزيع مساعدات غذائية ومعرض للملابس وإطعام وتجديد وتنظيف للمساجد.

كما أقام التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، معارض ملابس للأسر الاولى بالرعاية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الخيرية التى تمت إقامتها اليوم بمحافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان، وقرى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

جانب من تجهيز الاطعام من فاعليات التحالف الوطنى

جانب من تجهيز الاطعام من فاعليات التحالف الوطنى

جانب من تجهيز الاطعام من فاعليات التحالف الوطنى

جانب من تجهيز الاطعام من فاعليات التحالف الوطنى