الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طالبة وإصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص يقل طلاب جامعة خاصة بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقيت طالبة مصرعها، فيما اصيب 9 اخرين فى حادث انقلاب ميكروباص يقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية وذلك بالطريق الإقليمي اتجاه مدينة العاشر من رمضان.

 تفاصيل الحادث

 وصرحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، بأن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام قد تلقت اخطارا ًمن مديرية الشئون الصحية يفيد بوقوع حادث تصادم، أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلاب احدي الجامعات الخاصة وأسفر عن مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حالات الإصابة تنوعت ما بين بتر بالذراع وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ليشدد محافظ الشرقية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسرة الطالبة المتوفية داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعودة لأسرهم بسلام.

 

حادث انقلاب ميكروباص جامعة خاصة محافظ الشرقية طلب الجامعة مصرع طالبة

مواد متعلقة

التحالف الوطنى يدشن قافلة لتنظيف وتجديد وتعطير المساجد بالشرقية

مساعدات غذائية ومعارض ملابس.. فعاليات التحالف الوطنى بالشرقية اليوم

وصول قافلة "التحالف الوطنى" للشرقية لتوزيع مساعدات بأبوكبير والعاشر من رمضان

"علوم الزقازيق" تحصد المركز الثالث في المسابقة الدولية "IBA" بمجال البترول والجيولوجيا

توزيع 25 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

شئون البيئة بالشرقية يحرر جنحة لمركز طبى خاص لعدم التخلص من المخلفات الخطرة

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

الرئيس السيسى يعقد لقاءات ثنائية مع قادة أوروبا بشأن تطوير العلاقات

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى