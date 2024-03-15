الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مساعدات غذائية ومعارض ملابس.. فعاليات التحالف الوطنى بالشرقية اليوم

التحالف الوطنى
التحالف الوطنى

قال عبدالرحمن فوزي، مشرف قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والموجود بمحافظة الشرقية، اليوم، إنه بجانب توزيع كراتين المساعدات الغذائية، سيتم إقامة معارض ملابس مجانية، للأسر الأولى بالرعاية، بمركز أبو كبير، لافتًا إلى أن التحالف يقوم بعددٍ من الأنشطة داخل المحافظة اليوم.

وأضاف، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المقرر إقامة معرضين لتوزيع الملابس مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية، فى قرى "راغب وكركور وغانم والخلوة" في مركز أبو كبير.

وأوضح، أنه على هامش جهود التحالف اليوم، فإنه من المقرر المشاركة في تنظيف وتجديد عدد من المساجد.

فعاليات التحالف الوطني في الشرقية

في سياقٍ متصل، قال إسماعيل نبوي، ممثل التحالف الوطني، إنه من المقرر القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات الخيرية داخل محافظة الشرقية، اليوم، بمركز أبو كبير، ومدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أن جهود التحالف الخيرية متواصلة بجميع محافظات مصر لا سيما بالتزامن مع حلول شهر رمضان. 

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ "الدستور"، أنه من المقرر توزيع عدد من الشنط الغذائية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وسيتم توزيع 60 شنطة في قرية السلطان، وفي قرية الصولحية 50 شنطة، وفي قرية المنشية 29 شنطة، وفي قرية السبعيني 40 شنطة، وفي قرية النبوية، 40 شنطة، وفي قرية الساحة 40 شنطة، وفي قرية الصاوي 50 شنطة، وفي قرية ارض يحي 49 شنطة، وفي قرية الزوابيعية 42 شنطة، بإجمالي 400 شنطة مواد غذائية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قد قام بعدد من الجهود، حيث قامت أمانات التحالف الوطني في رمضان، بتوزيع كراتين رمضان لـ 72 ألفًا و600 أسرة بتكلفة 36 مليونًا و300 ألف جنيه، وتقديم 106 آلاف و900 وجبة سحور وإفطار بتكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه، وإقامة 13 منفذًا لبيع السلع المخفضة، وإقامة موائد الرحمن في العديد من المحافظات، وتوزيع 2000 قطعة ملابس.

أعضاء التحالف الوطني مركز او كبر معارض ملابس مجانيه تجديدمساجد الاولى بالرعاية

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