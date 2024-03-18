الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات سيارة مسرعة في الشرقية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة، بمركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثته تخت تصرف النيابة العامة.

استقبل مستشفى الزوامل ا “ كامل.إ.ع”، 36 سنة، مقيم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة به، امام كارتة بلبيس اتجاه مدينة العبور، مما اسفر عنه وفاته فى الحال.

تم إخطار الأجهزة الأمنية، والتحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

وفي حادث آخر، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، في ترعة مويس بطريق منيا القمح.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، فى بحر مويس، في طريق منيا القمح بالشرقية. 

وتبين وفاة سيدة مسنة تدعى “ آمال.م.ج” 80 سنة، غرقا، وإصابة كل من “روان.م.م” 27 سنة، بفشل فى التنفس واضطراب فى درجة الوعى، وتم حجزها بالعناية المركز بمستشفى منيا القمح المركزى، كما أصيب كل من “شربات.ب” 27 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ شروق.ع”، 18 سنة، بكدمة فى الصدر، و“ فاطمة.ع.ا” 31 سنة، باشتباه ما بعد الإرتجاج، و“ أحمد.ال.ر”، 59 سنة، بكدمات وسحجات، و“ محمد.ع.ج”، 34 سنة، كدمات وسحجات.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، فيما جرى تلقى باقى المصابين للعلاج اللازم.

النيابة العامة مستشفى الزوامل كارتة بلبيس مصرع شخص هامدة

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