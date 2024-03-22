الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بتحديد سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية والتجارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1546 لسنة 2024 بتحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع ۱۰۰ جنيه داخل المستودع يضاف إليها مبلغ ٥ جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ ١٠ جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة المنزلية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمقدم محمد رجب وكيل إدارة مباحث تموين الشرقية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وحسن عبد المجيد نقيب السائقين، وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

كما قرر الحافظ تحديد سعر بيع الأسطوانة التجارية للمستهلك بواقع ٢٠٠ جنيه داخل المستودع يضاف إليها مبلغ ١٠ جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ ٢٠ جنيها خدمة توصيل الأسطوانة التجارية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية، مؤكدًا على الجهات المختصة تطبيق القوانين والقرارات التموينية الخاصة بتداول وتوصيل أسطوانات البوتاجاز.

أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على مستودعات الغاز والتأكد من تقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1545 لسنة 2024 بتعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة العاملة بجميع خطوط السير بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

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